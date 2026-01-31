Deportes

🔴 EN VIVO | Atlético Nacional vs. Inter de Miami: Pipe Bueno liderará el espectáculo musical del encuentro

Lionel Messi jugará en tierras antioqueñas en medio de la gira que realiza la escuadra norteamericana.

Redacción Deportes
31 de enero de 2026, 7:37 p. m.
Pipe Bueno
Pipe Bueno Foto: Archivo personal

Atlético Nacional recibirá a Inter de Miami en un juego amistoso que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Ante la presencia de más de 30,000 personas, el elenco colombiano jugará contra el astro argentino Lionel Messi.

Inter de Miami, con la presencia de Rodrigo de Paul y Luis Suárez, ha robado la mirada de miles de fanáticos que esperaron durante varias horas la llegada del elenco visitante.

Siga en vivo el minuto a minuto:

Sábado 31 de enero de 2026

3:00 p.m. Presentaciones musicales

El cantante de música popular, Pipe Bueno se presentará en horas de la tarde en el gramado del Atanasio Girardot en compañía del cantante colombiano Hamilton.

Miles de personas disfrutarán de las notas musicales de los artistas colombianos que brindarán el recibimiento cultural del amistoso.

2:30 p.m. Apertura de las puertas del Atanasio Girardot

Desde hace unos minutos, la logística del evento dio apertura a las puertas del máximo escenario de la ciudad de Medellín. Se espera la presencia de más de 30.000 personas.

Lionel Messi visitará por cuarta vez el territorio nacional. En las ocasiones anteriores, lo hizo a través de la Selección Argentina en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.

