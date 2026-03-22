Messi sigue ampliando su leyenda: así fue el tiro libre con el que consiguió su gol 901 y un nuevo triunfo con el Inter de Miami

Anotando el gol 901 de su carrera, Lionel Messi guió este domingo el triunfo del Inter Miami 3-2 en la cancha del New York City FC, en la quinta jornada de la MLS.

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Con un afortunado tiro libre en el minuto 61, el astro argentino colocó el 2-2 antes de que el defensor brasileño Micael completara la remontada visitante con un cabezazo en el 74.

Miami, con 10 puntos, ascendió al tercer lugar de la Conferencia Este gracias a esta victoria en el Yankee Stadium que, con 45.845 espectadores, registró la segunda mayor asistencia de su historia para un juego del New York City.

El equipo que dirige Javier Mascherano también recuperó ánimo después del fiasco de mediados de semana en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El miércoles, Miami fue eliminado en los octavos de final del torneo regional frente al Nashville SC, un mazazo que arruinó la celebración en ese partido del gol 900 de Messi.

Esta victoria “es importantísima por un montón de cosas”, reconoció Mascherano en Nueva York. “Lo del miércoles fue un golpe duro para todos, teníamos mucha ilusión de seguir en Champions. Lo que pasó no lo podemos cambiar, pero sí cómo afrontamos lo que viene”.

Este domingo, Messi se presentó en la emblemática cancha de los Yankees con un extra de motivación, anotando un gol clave para la reacción de su equipo y rematando en dos ocasiones a los postes.

Los visitantes se fueron arriba a sólo cuatro minutos de juego, cuando el defensor argentino Gonzalo Luján enganchó un potente disparo en una pelota suelta en el área neoyorquina.

Su compatriota Nicolás Fernández igualó para los locales con un tiro libre en el 17.

Lionel Messi motivó la remontada de su equipo. Foto: Getty Images

New York City tomó después el mando en el marcador aprovechando que Messi estrelló un balón contra un poste y otro en el larguero.

En el minuto 59, el también argentino Agustín Ojeda alcanzó un gran pase filtrado de Maxi Moralez para definir en el mano a mano ante el arquero canadiense Dayne St. Clair.

“Cuidar” a Messi

New York City buscaba venganza por su derrota ante Miami el pasado noviembre en los playoffs de la MLS, en los que el Inter acabó conquistando el primer título de liga de su historia.

Pero Messi no les concedió la revancha, al empatar el marcador en un tiro libre muy lejano que rebotó en un defensor y confundió al arquero estadounidense Matt Freese.

Abierta la carrera hacia los 1.000 goles, Messi siguió amenazando la portería rival, pero fue el central brasileño Micael quien dio el triunfo a las Garzas con un impecable cabezazo en el 74.

En la recta final, Mascherano introdujo al delantero mexicano-argentino Germán Berterame, su gran fichaje de esta temporada, que sigue sin estrenar su cuenta oficial de goles.

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Messi consiguió su gol número 901. Foto: AFP

Messi se unirá ahora a la selección argentina para los amistosos de final de mes ante Mauritania y Zambia, en la penúltima ventana internacional antes del Mundial.

“Tratamos de cuidarlo todo lo posible”, dijo Mascherano sobre la carga de partidos de su estrella, de 38 años.

“Sabemos que él cómo se siente más cómodo es jugando y también le hace bien a su físico. Ahora va con selección y a la vuelta iremos viendo cómo se va sintiendo” anticipó.

“Es un jugador importante. Sin él es imposible que podamos alcanzar los objetivos que tenemos planteados pero entendemos que ahora entra en una recta final”.