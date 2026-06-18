Revelan duro diagnóstico de Ismael Koné tras escalofriante lesión: baja para Canadá en el Mundial

Zozobra en el Mundial 2026 tras la escalofriante lesión que sufrió el canadiense Ismael Koné, este jueves 18 de junio ante Catar, por la segunda fecha del grupo B. Fue al minuto 53 de partido, cuando el catarí Assim Madibo le entró fuerte a Koné; este último cayó al césped del estadio BC Place Vancouver e hizo cara de miedo.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

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El juez central del partido, Cristián Garay, le sacó tarjeta roja a Assim Madibo, mientras los médicos retiraban en camilla a Koné, con su pierna izquierda inmovilizada. Esto, ante un aplauso casi interminable del público.

Fabrizio Romano reveló el diagnóstico de Ismael Koné

La cuenta oficial de la Selección de Canadá no ha comunicado un parte médico oficial. Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano entregó un reporte que no deja buenas sensaciones en la delegación canadiense.

“El mediocampista canadiense Ismael Koné ha sufrido una fractura de peroné y también de tibia. Ahora está en el hospital con su madre Suzanne, quien lo apoya antes de la cirugía. Koné podría estar fuera 4-5 meses, Mundial terminado. Madibo fue a disculparse en el vestuario“, fue la información que entregó Romano.

🚨🇨🇦 Understand Canada midfielder Ismael Koné has suffered fractured fibula and tibia fracture as well.



He’s now in the hospital with his mother Suzanne, supporting ahead of surgery.



Koné could be out for 4-5 months, World Cup over.



Madibo went to apologize in dressing room. pic.twitter.com/6ZcfzlmpXN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

Se esperan más detalles. La expectativa está puesta en las cuentas oficiales de la Selección de Canadá y del propio Ismael Koné, además de los miles de mensajes que los aficionados le han dejado al mediocampista.

Ismael Koné tiene 24 años, juega en el Sassuolo de la Serie A y está cotizado en 25 millones de euros según el portal web Transfermarkt. Además, ha jugado en clubes como Marsella (Francia), Stade Rennes (Francia) y Watford (Inglaterra).

El gesto de los jugadores de Canadá tras el partido contra Catar

Es cierto que Canadá le ganó 6-0 a Catar, pero termina siendo anecdótico el marcador tomando en cuenta la lesión de Koné. Tan pronto como se terminó el compromiso, los futbolistas canadienses se reunieron en un círculo, en el campo, y dejaron unas palabras por la situación de su compañero.

An unshakable brotherhood 🇨🇦



Thinking of our brother, Isma, right now. This one is for you, 8️⃣ pic.twitter.com/Ac7EdjrznX — CANMNT (@CANMNT_Official) June 19, 2026

Y no fue solo eso, pues Nathan Saliba, quien ingresó por Ismaël Koné al campo de juego, anotó un gol sobre los 64′ ante Catar y su celebración se volvió viral. Levantó la camiseta de su compañero lesionado, y con emotividad en sus ojos le dedicó el tanto.

Esto, mientras todo el estadio estallaba en un aplauso que acabó dando aún más ánimo a Canadá, que está cerca de lograr la clasificación a la siguiente ronda.