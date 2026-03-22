Figuras de Barcelona y Real Madrid, las cartas ocultas de Surinam para ganarle el repechaje al Mundial 2026 a Bolivia

Este jueves, 26 de marzo, Bolivia y Surinam disputarán un partido que será de decisión para ambas selecciones, de cara a lograr un cupo al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Qué pasa si Bolivia empata con Surinam en el partido por el repechaje al Mundial 2026

Surinam podría disputar su primer mundial. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Ambos equipos se encuentran en territorio mexicano, donde disputarán el duelo que les permitirá avanzar para medirse a Irák y dar el salto al Grupo I de la Copa del Mundo, en la cual se enfrentarán a Francia, Noruega y Senegal.

El as bajo la manga que tendrá Surinam, representante de la Concacaf y antigua colonia de Países Bajos, será la ayuda de dos ídolos mundiales que marcaron historia en equipos como Barcelona, Real Madrid o Juventus, y que fueron glorias de la selección de Holanda, cuando así se le conocía.

Se trata de las leyendas Clarence Seedorf y Patrick Kluivert, la primera nacida en Surinam, y que aportarán todo su conocimiento y trayectoria para motivar e inspirar a los jugadores de Surinam con el objetivo de conseguir derrotar a Bolivia y llegar con aire en la camiseta para derrotar a Irak.

Según indicaron desde la selección que representa a la Concacaf, ambas estrellas serán determinantes para afrontar esta fase previa que podría llevar a Surinam a jugar su primer mundial de fútbol.

“Creo que la SVB debería sentirse afortunada de que dos de estas leyendas también vayan a aportar su granito de arena a este gran proyecto”, fueron las palabras del director general de la federación, Brian Tevreden, al diario De Telegraaf.

El jugoso premio que prometieron a los jugadores de Bolivia si clasifican al Mundial

El delantero Marcelo Moreno Martins, máximo referente de la Selección de Bolivia, no fue tenido en cuenta para el repechaje. Foto: AFP

Por el momento no se saben las condiciones del contrato ni por cuánto tiempo estas dos leyendas estarán vinculadas a Surinam; sin embargo, no deja de ser un punto a tener en cuenta por el entrenador boliviano Óscar Villegas, quien deberá encontrar la forma de contrarrestar los conocimientos que suministren Kliuvert y Seedorf.

Cabe señalar que del cuerpo técnico del equipo surinamés también hacen parte otras figuras, como Winston Bogarde y Jimmy Floyd Hasselbaink, quienes servirán de asistentes al experimentado entrenador Henk ten Cate.

¿Dónde juegan los futbolistas convocados por Surinam para el repechaje?

Arqueros

Warner Hahn (Hammarby de Suecia).

Etienne Vaessen (FC Groningen de Países Bajos).

Jahnilho Wiegel (FC Den Bosch de Países Bajos).

Defensas

Myenty Abena (Gaziantep de Turquía).

Djavan Anderson (Venezia de Italia).

Radinio Balker (Huddersfield Town de Inglaterra).

Anfernee Dijksteel (Middlesbrough de Inglaterra).

Ridgeciano Haps (Venezia de Italia).

Yannick Leliendal (FC Volendam de Países Bajos).

Stefano Denswil (Trabzonspor de Turquía).

Shaquille Pinas (Hammarby de Suecia).

Djevencio Van der Kust (Sparta Rotterdam de Países Bajos).

Liam Van Gelderen (RKC Waalwijk de Países Bajos).

Prensa francesa hizo análisis de la Selección Colombia: mencionó histórico récord para James Rodríguez

Patrick Kluivert uno de los asesores de Surinam. Foto: @AdsKulubu

Mediocampistas

Melayro Bogarde (Hoffenheim de Alemania).

Jean-Paul Boëtius (Darmstadt de Alemania).

Tjaronn Chery (NEC Nijmegen de Países Bajos).

Denzel Jubitana (Atromitos de Grecia).

Dion Malone (NAC Breda de Países Bajos).

Kenneth Paal (Queens Park Rangers de Inglaterra).

Immanuel Pherai (Hamburgo de Alemania).

Delanteros