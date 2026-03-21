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El jugoso premio que prometieron a los jugadores de Bolivia si clasifican al Mundial

Desde la Federación Boliviana de Fútbol confirmaron la decisión con el fin de motivar a la selección que disputará el repechaje.

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Redacción Deportes
21 de marzo de 2026, 4:59 p. m.
Bolivia, carta de Conmebol para el repechaje intercontinental del Mundial 2026.
Bolivia, carta de Conmebol para el repechaje intercontinental del Mundial 2026. Foto: Getty Images

El Mundial 2026 ya tiene la gran mayoría de sus clasificados y está esperando a que seis selecciones definan su participación para echar a rodar el balón el próximo 11 de junio.

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El delantero boliviano Ramiro Vaca (C) celebra con sus compañeros el centrocampista Lucas Chavez (L) y el centrocampista Robson Matheus tras marcar durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Bolivia y Venezuela, en el estadio Municipal, en El Alto, Bolivia, el 5 de septiembre de 2024.
La Federación Boliviana de Futbol prometió un incentivo económico a los jugadores si clasifican al Mundial 2026. Foto: AFP

Bolivia será una de las selecciones que disputará esas seis plazas pendientes y, para ello, la Federación Boliviana de Fútbol ha prometido un jugoso premio que, seguro, servirá de motivación a quienes salten a la cancha en Monterrey, México, buscando ese próximo partido contra Irak.

El propio presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, confirmó que existe un acuerdo con los futbolistas sobre qué porcentaje del dinero que da la FIFA a las selecciones clasificadas será repartido entre ellos en el caso eventual de que logren derrotar a Surinam e Irak.

El ejecutivo indicó que el plantel y el cuerpo técnico recibirán el 45 % del monto definido por la FIFA para las clasificadas al Mundial.

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Lo primero que hay que señalar es que para esta Copa del Mundo, la organización distribuirá entre los participantes un total de 727 millones de dólares, un 50 % más que el total de premios entregados en el pasado Qatar 2022.

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Bolivia buscará un cupo más para la Conmebol. Foto: Getty / Montaje Semana

Para los equipos clasificados, se ha definido un premio de 9 millones de dólares, monto que ya recibieron las 42 selecciones que ya están fijas en el Mundial y por el que peleará Bolivia cuando se mida a Surinam e Irak.

Teniendo en cuenta lo confirmado por Costa, los jugadores y el cuerpo técnico podrían repartirse 4.05 millones de dólares en caso de clasificarse y lograr el séptimo cupo para la Conmebol.

Además de los 9 millones de dólares, cada selección contará con 1,5 millones de dólares adicionales para efectuar su preparación de cara a la fase de grupos del Mundial.

¿Qué tiene que hacer Bolivia para ganarse ese premio?

El primer partido de Bolivia será el próximo 26 de marzo contra Surinam, en Monterey; si gana, deberá medirse contra Irak, y allí se definirá qué selección clasificará al Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal.

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Todos los grupos del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Todos los grupos del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Foto: Getty Images

Según los medios locales, Bolivia ya recibió un millón de dólares luego de haberle ganado a Brasil en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial.

Con este incentivo, la Federación Boliviana de Fútbol espera motivar a sus jugadores y cuerpo técnico para regresar a una copa del mundo luego de haber participado por última vez en Estados Unidos 1994.