La férrea condición de Irán para presentarse en el Mundial 2026: lanza advertencia a la FIFA y Estados Unidos

Sigue la tensión en el mundo por la guerra en el Medio Oriente de Estados Unidos con Irán que ha dejado serias consecuencias en el deporte. La FIA, por ejemplo, se ha visto forzada a suspender sus eventos deportivos del Mundial de Resistencia en Qatar y Fórmula 1 en Baréin y Arabia Saudita. A eso se suma la expectativa de la FIFA con la tentativa renuncia del equipo iraní por su negativa a pisar suelo estadounidense.

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Las defensas y ofensivas están activas, las ideologías también y las malas miradas a Estados Unidos continuarán por parte de Irán. Mientras, el equipo nacional iraní fue de los primeros en clasificar al Mundial 2026 de forma directa, sin contar con este incidente bélico ante su principal enemigo, que precisamente es sede del evento de la FIFA.

Las dudas continúan y los ejercicios bélicos aumentan la tensión en el Golfo Pérsico, donde las instrumentos navales y aéreos estadounidenses siguen con sus ejercicios temerarios. Por su parte, la FIFA sigue concentrada en la organización del Mundial 2026 y parece ceder ante las condiciones de Irán para que no hayan contratiempos.

La condición de Irán para jugar el Mundial

Según el programa del Mundial 2026, la Selección Irán debe jugar los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, más exactamente en la Costa Oeste, pero ahora se estudia la posibilidad de pasar esos enfrentamientos a México, por solicitud iraní.

El cruce entre Estados Unidos e Irán se podría dar y se jugaría en Dallas. Foto: Getty / Montaje Semana

“Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo”, advirtió Medhi Taj (presidente de la Federación), en un video publicado por la agencia de prensa Fars (oficial de Irán).

La Federación Iraní de Fútbol asegura que entabló diálogos con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos como condición principal, aunque el máximo organismo mantiene hasta ahora que el calendario del torneo no se modifica.

Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su país se está preparado para albergar los partidos de la primera fase de Irán si fuera necesario, debido al conflicto en el Medio Oriente.

“México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA”, acotó la mandataria sobre la solicitud de Irán.

Gianni Infantino se pronunció

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó inicialmente que Donald Trump había dado garantías para que la Selección Irán sea bienvenida en la Copa del Mundo.

Sin embargo, Trump desató una oleada de críticas al declarar que la Selección Irán no debería viajar al torneo “por su propia vida y seguridad”. Teherán, lejos de guardar silencio, respondió que “nadie puede excluir a la selección nacional del Mundial”.

El otro inconveniente que surge es que la sede temporal de Irán para el Mundial 2026 sería en Tucson, Arizona, antes del conflicto.

El programa oficial de la FIFA prevé que Irán se enfrente a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle en la tercera jornada, por el grupo G de la Copa del Mundo.