Terremoto en el deporte tras la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán: competencia mundial tuvo que ser aplazada

Es la primera prueba del Mundial de Resistencia (WEC), segunda competición en el cronograma de la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) detrás de la Fórmula 1. La carrera debía celebrarse a finales de marzo en Qatar, ahora tiene nueva fecha debido a la guerra que avanza en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Fórmula 1, sacudida por la guerra: decisión tomada con el GP de Baréin y Arabia Saudita

Todo es oficial y así lo anunció FIA en un comunicado de prensa. Cabe recordar que esta organización es la encargada de los campeonatos automovilísticos en el mundo y el WEC es una prueba clave que cita a las mejores marcas del planeta con diferentes prototipos de autos y cantidad de pilotos que tocan la gloria, por ejemplo, en las 24 Horas de Le Mans, una de las competencias más importantes del calendario.

La FIA ya estableció el aplazamiento de la carrera de resistencia que comprende de 1.812 kilómetros en Qatar. Será a mediados del mes de octubre, casi que a la par del Gran Premio de la Fórmula 1, que se disputará en noviembre.

Momento de la competencia del WEC en Qatar. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Debido a la inestabilidad geopolítica actual en Oriente Medio, la prueba de los 1.812 km de Qatar (del 26 al 28 de marzo) queda oficialmente aplazada y se disputará ahora del 22 al 24 de octubre, pasando a ser la penúltima prueba del campeonato”, dice la FIA en el comunicado.

El WEC, perjudicado por la guerra

Esto quiere decir que la temporada de resistencia arrancará oficialmente con la prueba de las Seis Horas de Imola, del 17 al 19 de abril, precedidas del tradicional prólogo de pretemporada el 14 de abril, en el que las escuderías llevarán a cabo los últimos retoques, según el comunicado.

Las miradas se colocan en la Fórmula 1

Respecto a la mucho más mediática Fórmula 1, hay grandes dudas sobre los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, que deberían celebrarse el fin de semana del 9 al 12 de abril y del 16 al 19 del mismo mes, respectivamente.

Verstappen lanza fuerte indirecta a la Fórmula 1 por sus nuevas reglas y menciona su Nintendo: “Entreno con Mario Kart”

La FIA y su presidente Mohammed Ben Sulayem han asegurado en numerosas ocasiones que “la seguridad de los participantes, de los trabajadores y de los espectadores sigue siendo la prioridad absoluta”.

La FIA adelanta sus primeros movimientos y ajusta sus calendarios mientras avanza la guerra en el Medio Oriente, con una avanzada de Estados Unidos e Israel contra Irán. El espacio aéreo ha sido cerrado, pues se mantiene la danza de drones y misiles por el Golfo Pérsico.