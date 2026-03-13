Deportes

Fórmula 1, sacudida por la guerra: decisión tomada con el GP de Baréin y Arabia Saudita

En el calendario estaban previstas dicha competencias en Medio Oriente, pero los inconvenientes no permitirían que se desarrollen con todas las garantías. Hay tensión en el automovilismo mundial.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

13 de marzo de 2026, 3:05 p. m.
Salida del GP de Baréin de Fórmula 1
Salida del GP de Baréin de Fórmula 1 Foto: PA Images via Getty Images

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita serán cancelados o aplazados debido a la guerra en Oriente Medio, declaró el viernes una fuente cercana al caso a la AFP.

“Las carreras de F1 de Arabia Saudita y de Baréin no se disputarán en su horario previsto”, declaró esta fuente, que pidió mantenerse en el anonimato.

Formula One anunciará pronto que estas carreras “han sido canceladas o aplazadas”, añadió la fuente.

Max Verstappen recorriendo el circuito de Baréin de Fórmula 1
Max Verstappen recorriendo el circuito de Baréin de Fórmula 1 Foto: NurPhoto via Getty Images

El GP de Baréin está programado el fin de semana del 10 al 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita debía celebrarse una semana después. Sin embargo, el Golfo Pérsico ha recibido ataques en las últimas dos semanas por parte de drones y misiles iraníes.

Deportes

Lesión abruma a Real Madrid para Champions y a Francia para el amistoso ante Colombia: lamento total

Deportes

Estados Unidos vs. Irán: los resultados que se deben dar para que se enfrenten en el Mundial 2026

Deportes

Selección de Irán no se baja del Mundial 2026: le envía mensaje directo a Donald Trump y a la Fifa

Ciclismo

Santiago Buitrago vuelve al Top 10 y Nairo escala más de 20 posiciones en la general de la Tirreno Adriático; resumen etapa 5

Deportes

Harold Tejada no se amilanó y ganó en París-Niza: ataque fulminante que celebra Colombia en la etapa 6

Deportes

¿A la altura de Robben y Ribéry? El debate que pone a Luis Díaz como leyenda del Bayern

Deportes

Nuevo caído para el Mundial 2026: una “rotura de tendón” agranda la lista de los que no irán

Deportes

Verstappen lanza fuerte indirecta a la Fórmula 1 por sus nuevas reglas y menciona su Nintendo: “Entreno con Mario Kart”

Deportes

Fórmula 1 GP de China 2026: horarios y canal para ver la segunda carrera de la temporada

Deportes

Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

El pequeño estado de Baréin ha sido objetivo de varios ataques que han afectado edificios, una refinería y una gran base militar estadounidense.

Arabia Saudita también ha registrado ataques, algunos de ellos hacia infraestructuras clave en la industria del petróleo, un área clave para el mayor exportador de crudo del mundo.

Selección de Irán no se baja del Mundial 2026: le envía mensaje directo a Donald Trump y a la Fifa

Este viernes se anunció que la primera prueba del Mundial de Resistencia Automóvil, que debía celebrarse en Catar, había sido aplazada.

“Debido a la inestabilidad geopolítica actual en Oriente Medio (...) la prueba de los 1.812 km de Catar (del 26 al 28 de marzo) queda oficialmente aplazada” y “se disputará ahora del 22 al 24 de octubre, pasando a ser la penúltima prueba del campeonato” y ya no la primera prueba, declaró en un comunicado la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que rige también la Fórmula 1.

Verstappen lanza fuerte indirecta a la Fórmula 1 por sus nuevas reglas y menciona su Nintendo: “Entreno con Mario Kart”

Más de una evento en vilo por la guerra

En principio la Finalissima se jugaría en Doha, Catar, pero esta ya no será la sede y tampoco hay certeza de dónde se vaya a realizar el cruce que enfrenta a España y Argentina.

Durante el jueves pasado se mencionó que sería trasladada a Madrid, España.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 20: gernal view inside the stadium prior to the UEFA Champions League match between Real Madrid CF and 1. FC Union Berlin at Santiago Bernabéu Stadium on September 20, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Manuel Reino/DeFodi Images via Getty Images)
Vista general del Santiago Bernabéu previo a un partido de Champions League Foto: DeFodi Images via Getty Images

En medios de relevancia como El Partidazo de COPE, estos llegaron a señalar: “El Bernabéu, candidato número uno a acoger la ‘Finalissima’, a falta de confirmación oficial. El partido será el viernes 27 de marzo”.

Al parecer, el combinado sudamericano no quería aceptar dicha propuesta por la localía que ejercería España en un estadio de su país. No obstante y, a falta netamente de la aprobación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se daría en Madrid.

Juanfe Sanz, de El Chiringuito TV, en medio de la edición del programa de este 12 de marzo aseveró: “Solo falta el OK de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino)”.

“La Fifa es partidaria, la Federación Española también y la Conmebol. Solo faltaría la confirmación de la AFA”, recalca el periodista en mención.

Dicho simple “ok” no fue emitido por Argentina. Claudio Tapia, Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino respondió a dicha posibilidad de manera categórica y hasta burlesca.

“España quiere que se juegue en España y yo quiero que se haga en El Monumental”, soltó ante una multitud de medios de comunicación que le pedían una respuesta al respecto.