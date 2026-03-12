Donald Trump rompió el silencio sobre la presencia o no de la selección de Irán en la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

En su mensaje público, el mandatario del país norteamericano fue certero: “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump”, avisó.

Esto deja en claro la postura real de los Estados Unidos sobre la presencia de una delegación iraní en sus tierras, aún cuando se trate de futbolistas o relacionados al deporte.

Dicho anuncio de Trump es el primero, luego que el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, anunciara un día antes que no tenían la intención de presentarse a la cita orbital a mediados del año.

Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán anunció que su nación no hará presencia en el Mundial 2026 Foto: Captura a imagen de 'iribnews' y Getty Images

“Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar”, fueron las palabras recogidas por el medio Iribnews y divulgadas de manera viral a través de redes sociales.

“Nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados”, lamentó la voz oficial del Gobierno iraní.

Dialogo de Fifa con Trump

Infantino declaró esta semana que, durante una reunión con Trump en la Casa Blanca, ambos habían analizado la “situación actual en Irán”.

“El presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”, escribió tras la reunión del martes.

Trump e Infantino se han mostrado cercanos en la previa de la Copa del Mundo 2026. Foto: Getty Images

Era la primera vez que el presidente de la federación internacional de fútbol abordaba la guerra empezada por Washington e Tel Aviv contra Irán el 28 de febrero.

En diciembre, Infantino creó un premio de la paz de la Fifa y se lo otorgó a Trump, con el que mantiene una relación cercana.

Trump pidió esta semana al Gobierno australiano que les concediera asilo a jugadoras de la selección iraní que se encontraban en ese país.

Las jugadoras temían sufrir represalias en Irán tras negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

Australia aceptó conceder asilo a las cinco jugadoras que decidieron quedarse.

¿Quién reemplazaría a Irán?

Esa es una duda que no está en lo absoluto resuelta de cara a la próxima Copa del Mundo.

Inicialmente, por ser de la misma Confederación, el cuadro que debería ir sería el de Irak, quien en pocos días disputa el repechaje intercontinental en México.

Plante de la Selección de Irak rumbo al Mundial 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

A pesar de eso, no hay garantías para que los iraquíes se trasladen hasta la sede del juego, lo que haría pensar que otra nación tome dicho lugar para que se termine la definición de los 48 países participantes.

Arabia Saudita es otro de los seleccionados apuntados, pero bastará ver cómo transcurra todo en los próximos días y qué decisiones toma Fifa.

*Con información de la AFP.