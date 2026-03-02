Mundial 2026 | ¿Si Irán no participa, qué selección clasifica?

La selección de Irán está clasificada a la Copa del Mundo United 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

¿Por qué Dubái y sus hoteles cinco estrellas fueron atacados por Irán?

Irán está en el Grupo G:

Bélgica (Cabeza de serie)

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Este es su calendario:

Irán vs. Nueva Zelanda - 15 de junio de 2026 en Los Ángeles

Irán vs. Bélgica - 21 de junio de 2026 en Los Ángeles

Irán vs. Egipto - 26 de junio de 2026 en Seattle

Todos los partidos de Irán son en Estados Unidos, el país con el que entró en guerra.

Primer país se bajaría del Mundial 2026: ataque de Israel y Estados Unidos a Irán repercutiría

Mundial 2026 | ¿Qué pasará con los dos partidos de Colombia en México tras la ola de violencia?

En medio de la guerra contra Estados Unidos, Israel y los aliados de estos dos últimos, la pregunta es: ¿Irán asistirá al Mundial, sí o no?, ¿y qué pasa si no asiste?

Mehdi Taremi de Irán y Abdulaziz Hatem de Qatar se enfrentan después del partido de semifinal de la Copa Asiática de la AFC entre Irán y Qatar en el estadio Al Thumama el 7 de febrero de 2024 en Doha, Qatar. (Foto de Robert Cianflone/Getty Images) (Foto de ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP) Foto: Getty Images via AFP

¿Qué dice el Reglamento de la FIFA?

El Artículo 6 del reglamento de la Copa Mundial 2026 establece las condiciones:

1. Antes del torneo: si la retirada ocurre antes del inicio (faltando más de 30 días para el 11 de junio), la FIFA suele invitar a un reemplazo basado en el ranking de clasificación.

2. Cerca del inicio o “fuerza mayor”: si falta poco tiempo (menos de 90 días), la FIFA podría considerar que un reemplazo es logísticamente imposible. En este caso, el Grupo G (donde está Irán con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda) podría quedar con tres equipos.

3. Una vez iniciado el Mundial: no se permiten reemplazos. Los partidos de Irán se darían por perdidos por un marcador de 3-0.

De acuerdo con la prensa asiática, no se descarta que la FIFA esté contemplando apelar a la opción 1. ¿Y quién clasifica entonces?

Sería Irak. La selección de Irak está en el repechaje, esperando que en marzo de 2026 se dispute el partido entre la selección de Bolivia y la selección de Surinam. El ganador de este juego enfrentará a Irak. Y el ganador, finalmente, entrará al Mundial 2026.

DOHA, QATAR - 7 DE FEBRERO: Sardar Azmoun de Irán celebra marcar el gol inicial con Mehdi Taremi de Irán durante el partido de semifinal de la Copa Asiática de la AFC entre Irán y Qatar en el estadio Al Thumama el 7 de febrero de 2024 en Doha, Qatar. (Foto de Lintao Zhang/Getty Images) (Foto de LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP) Foto: Getty Images via AFP

Si Irak es movido a la clasificación directa, ¿quién asume su lugar en el repechaje? Sería la selección de Emiratos Árabes Unidos que, paradójicamente, acaba de ser atacada por Irán por ser una aliada de Estados Unidos e Israel.

La decisión se tomaría a partir del ranking FIFA de Asia y por eso el clasificado al Mundial 2026 sería Emiratos Árabes Unidos, en caso de que Irán se retire.

El partido entre Bolivia y Surinam se disputará el 26 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA, de Monterrey (México). Y el ganador enfrentará a Irak (O Emiratos Árabes si asume el reemplazo) el 31 de marzo de 2026 en el mismo estadio.

Retórica antimigrantes agresiva, divisiones políticas y tensiones con sus aliados. A tres meses del inicio del Mundial de fútbol, la imagen de Estados Unidos quedó empañada para los millones de aficionados esperados en el país, a pesar del éxito de la venta de entradas, que augura estadios llenos.

La promesa era atractiva. Por primera vez, un Mundial XXL, con 48 equipos y 104 partidos, se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, tres países fronterizos con relaciones estrechas desde hace más de 30 años.

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo territorio albergará la mayoría de los juegos, lo ha complicado todo desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado.

En ese tiempo, lanzó una guerra de aranceles contra el mundo entero, incluidos sus vecinos; aseguró que Canadá debería convertirse en el 51.º estado de su país y amenazó con intervenir militarmente si México no reforzaba la lucha contra el narcotráfico.

La relación de Washington con sus históricos aliados europeos no es mucho mejor.

El Viejo Continente ha sufrido las ambiciones de Trump sobre Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, y sus cambios de parecer sobre Ucrania.

En Oriente Medio, acaba de lanzar junto con Israel una serie de ataques contra Irán que hace ahora hipotética la llegada de la selección iraní, pese a que está clasificada.

Y en América Latina y África, pocos países tienen los favores de la Casa Blanca, que ha restringido mucho su política migratoria.