MUNDIAL 2026

Mundial 2026 | ¿Si Irán no participa, qué selección clasifica?

Hay expectativa por la posibilidad de que Irán no asista a la cita mundialista, dado que Estados Unidos, país que actualmente lo ataca, es una de las tres sedes del torneo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de marzo de 2026, 11:09 a. m.
Mehdi Taremi (izq.) de Irán celebra un gol con sus compañeros de equipo durante el partido de octavos de final de la Copa Asiática AFC 2023 entre Irán y Siria en el estadio Abdullah bin Khalifa en Doha, Qatar, el 31 de enero de 2023. (Foto de Noushad Thekkayil/NurPhoto) (Foto de Noushad Thekkayil / NurPhoto vía AFP)
Mehdi Taremi (izq.) de Irán celebra un gol con sus compañeros de equipo durante el partido de octavos de final de la Copa Asiática AFC 2023 entre Irán y Siria en el estadio Abdullah bin Khalifa en Doha, Qatar, el 31 de enero de 2023. (Foto de Noushad Thekkayil/NurPhoto) (Foto de Noushad Thekkayil / NurPhoto vía AFP) Foto: NurPhoto via AFP

La selección de Irán está clasificada a la Copa del Mundo United 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra
¿Por qué Dubái y sus hoteles cinco estrellas fueron atacados por Irán?

Irán está en el Grupo G:

Bélgica (Cabeza de serie)

Egipto

Deportes

Jugador cometió error en Atlético Nacional y dio la cara: lo reconoció tras salirle caro al club

Deportes

Se iría al piso esta sede del Mundial 2026: advierten cambios fuertes y “problemas graves”

Deportes

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

Deportes

Se escuchó el clamor: esta ciudad recibirá a la Selección Colombia en su despedida para el Mundial 2026

Deportes

La certera decisión que la Fifa tomaría a 100 días del Mundial 2026: pronto se haría oficial

Deportes

Fluminense quiere a reconocido jugador colombiano: prensa brasileña habla de 5 millones de dólares

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y canal para ver el decisivo juego de Copa Sudamericana

Deportes

Primer país se bajaría del Mundial 2026: ataque de Israel y Estados Unidos a Irán repercutiría

Deportes

Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

Irán

Nueva Zelanda

Este es su calendario:

Irán vs. Nueva Zelanda - 15 de junio de 2026 en Los Ángeles

Irán vs. Bélgica - 21 de junio de 2026 en Los Ángeles

Irán vs. Egipto - 26 de junio de 2026 en Seattle

Todos los partidos de Irán son en Estados Unidos, el país con el que entró en guerra.

Primer país se bajaría del Mundial 2026: ataque de Israel y Estados Unidos a Irán repercutiría
Mundial 2026 | ¿Qué pasará con los dos partidos de Colombia en México tras la ola de violencia?

En medio de la guerra contra Estados Unidos, Israel y los aliados de estos dos últimos, la pregunta es: ¿Irán asistirá al Mundial, sí o no?, ¿y qué pasa si no asiste?

Mehdi Taremi de Irán y Abdulaziz Hatem de Qatar se enfrentan después del partido de semifinal de la Copa Asiática de la AFC entre Irán y Qatar en el estadio Al Thumama el 7 de febrero de 2024 en Doha, Qatar. (Foto de Robert Cianflone/Getty Images) (Foto de ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP)
Mehdi Taremi de Irán y Abdulaziz Hatem de Qatar se enfrentan después del partido de semifinal de la Copa Asiática de la AFC entre Irán y Qatar en el estadio Al Thumama el 7 de febrero de 2024 en Doha, Qatar. (Foto de Robert Cianflone/Getty Images) (Foto de ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP) Foto: Getty Images via AFP

¿Qué dice el Reglamento de la FIFA?

El Artículo 6 del reglamento de la Copa Mundial 2026 establece las condiciones:

1. Antes del torneo: si la retirada ocurre antes del inicio (faltando más de 30 días para el 11 de junio), la FIFA suele invitar a un reemplazo basado en el ranking de clasificación.

2. Cerca del inicio o “fuerza mayor”: si falta poco tiempo (menos de 90 días), la FIFA podría considerar que un reemplazo es logísticamente imposible. En este caso, el Grupo G (donde está Irán con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda) podría quedar con tres equipos.

3. Una vez iniciado el Mundial: no se permiten reemplazos. Los partidos de Irán se darían por perdidos por un marcador de 3-0.

De acuerdo con la prensa asiática, no se descarta que la FIFA esté contemplando apelar a la opción 1. ¿Y quién clasifica entonces?

Sería Irak. La selección de Irak está en el repechaje, esperando que en marzo de 2026 se dispute el partido entre la selección de Bolivia y la selección de Surinam. El ganador de este juego enfrentará a Irak. Y el ganador, finalmente, entrará al Mundial 2026.

DOHA, QATAR - 7 DE FEBRERO: Sardar Azmoun de Irán celebra marcar el gol inicial con Mehdi Taremi de Irán durante el partido de semifinal de la Copa Asiática de la AFC entre Irán y Qatar en el estadio Al Thumama el 7 de febrero de 2024 en Doha, Qatar. (Foto de Lintao Zhang/Getty Images) (Foto de LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP)
DOHA, QATAR - 7 DE FEBRERO: Sardar Azmoun de Irán celebra marcar el gol inicial con Mehdi Taremi de Irán durante el partido de semifinal de la Copa Asiática de la AFC entre Irán y Qatar en el estadio Al Thumama el 7 de febrero de 2024 en Doha, Qatar. (Foto de Lintao Zhang/Getty Images) (Foto de LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP) Foto: Getty Images via AFP

Si Irak es movido a la clasificación directa, ¿quién asume su lugar en el repechaje? Sería la selección de Emiratos Árabes Unidos que, paradójicamente, acaba de ser atacada por Irán por ser una aliada de Estados Unidos e Israel.

La decisión se tomaría a partir del ranking FIFA de Asia y por eso el clasificado al Mundial 2026 sería Emiratos Árabes Unidos, en caso de que Irán se retire.

El partido entre Bolivia y Surinam se disputará el 26 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA, de Monterrey (México). Y el ganador enfrentará a Irak (O Emiratos Árabes si asume el reemplazo) el 31 de marzo de 2026 en el mismo estadio.

Retórica antimigrantes agresiva, divisiones políticas y tensiones con sus aliados. A tres meses del inicio del Mundial de fútbol, la imagen de Estados Unidos quedó empañada para los millones de aficionados esperados en el país, a pesar del éxito de la venta de entradas, que augura estadios llenos.

La promesa era atractiva. Por primera vez, un Mundial XXL, con 48 equipos y 104 partidos, se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, tres países fronterizos con relaciones estrechas desde hace más de 30 años.

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo territorio albergará la mayoría de los juegos, lo ha complicado todo desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado.

En ese tiempo, lanzó una guerra de aranceles contra el mundo entero, incluidos sus vecinos; aseguró que Canadá debería convertirse en el 51.º estado de su país y amenazó con intervenir militarmente si México no reforzaba la lucha contra el narcotráfico.

La relación de Washington con sus históricos aliados europeos no es mucho mejor.

El Viejo Continente ha sufrido las ambiciones de Trump sobre Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, y sus cambios de parecer sobre Ucrania.

En Oriente Medio, acaba de lanzar junto con Israel una serie de ataques contra Irán que hace ahora hipotética la llegada de la selección iraní, pese a que está clasificada.

Y en América Latina y África, pocos países tienen los favores de la Casa Blanca, que ha restringido mucho su política migratoria.

Más de Deportes

Nómina de Atlético Nacional que se enfrentó a Deportes Tolima en la fecha 9 de Liga BetPlay

Jugador cometió error en Atlético Nacional y dio la cara: lo reconoció tras salirle caro al club

Balón oficial de la Copa del Mundo 2026 en un estadio de México

Se iría al piso esta sede del Mundial 2026: advierten cambios fuertes y “problemas graves”

Render de un globo terráqueo con piezas decoradas con las banderas de Canadá, México y Estados Unidos

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

Selección Colombia jugará en el país antes de viajar al Mundial 2026

Se escuchó el clamor: esta ciudad recibirá a la Selección Colombia en su despedida para el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de Fifa, habló de decisiones cruciales para el Mundial 2026

La certera decisión que la Fifa tomaría a 100 días del Mundial 2026: pronto se haría oficial

Fluminense concretó la llegada de otro colombiano. Será compañero de Kevin Serna

Fluminense quiere a reconocido jugador colombiano: prensa brasileña habla de 5 millones de dólares

Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y canal para ver el decisivo juego de Copa Sudamericana

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I tras la derrota de Nacional ante Tolima en la fecha 9

Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el Tolima vs. Atlético Nacional: hay dos líderes

Penal contra Atlético Nacional fue polémico en medio de la fecha 9 de la Liga BetPlay

Veredicto de los expertos por penal en contra de Atlético Nacional: la polémica es total

Noticias Destacadas