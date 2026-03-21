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Prensa francesa hizo análisis de la Selección Colombia: mencionó histórico récord para James Rodríguez

En la previa al partido entre la Selección Colombia y Les Bleus, la prensa francesa analizó la convocatoria Tricolor y anunció un récord que podría tener James Rodríguez en un par de meses.

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Redacción Deportes
21 de marzo de 2026, 6:58 a. m.
El análisis de la prensa francesa a la convocatoria de la Selección Colombia. Asoma un nuevo récord para James Rodríguez.
El análisis de la prensa francesa a la convocatoria de la Selección Colombia. Asoma un nuevo récord para James Rodríguez. Foto: Getty Images

La prensa francesa reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia para el partido ante Les Bleus. Dicho compromiso será el domingo, 29 de marzo de 2026, y servirá para que ambos conjuntos se preparen con miras al Mundial de Norteamérica que arrancará en el próximo mes de junio.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, llamó a la mayoría de jugadores que ya hacen parte de su base y confianza. La lista la encabezan nombres como James Rodríguez, Luis Díaz y David Ospina.

Esto no es un dato menor para la prensa francesa, que además de destacar a los referentes del plantel cafetero, habló de los futbolistas que se desempeñan en la Ligue 1 de ese país. Tienen bastante estudiada a La Tricolor.

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“Cuenta con varios jugadores que ya han militado en la Ligue 1″ - L’Équipe

Son varios los aspectos que revela el medio referenciado. Para empezar, destaca que Déiver Machado actualmente juega en Nantes y fue llamado a la Selección Colombia. Eso, y el pasado de James Rodríguez o David Ospina en la Ligue 1.

En cuanto a individualidades, nombran a Luis Díaz como un “delantero estrella”, y se refieren a estos futbolistas en particular:

  • David Ospina: “Poseedor del récord de más internacionalidades con 130 apariciones, exjugador del Niza, también ha sido convocado”
  • James Rodríguez: “Podría superar a Ospina en los próximos meses. A sus 34 años, el número 10 suma 122 internacionalidades con Colombia”
  • Luis Javier Suárez: “El delantero del Sporting de Lisboa, que actualmente se encuentra en excelente forma, también estará disponible para enfrentarse a Les Bleus”.
James Rodríguez, David Ospina y Luis Javier Suárez, además de Luis Díaz, fueron destacados por la prensa francesa en la convocatoria de Selección Colombia.
James Rodríguez, David Ospina y Luis Javier Suárez, además de Luis Díaz, fueron destacados por la prensa francesa en la convocatoria de Selección Colombia. Foto: Getty Images
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Lista completa de convocados de la Selección Colombia

  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
  • David Ospina – Atlético Nacional
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
  • Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
  • Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
  • Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
  • Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
  • Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  • Juan David Cabal – Juventus (ITA)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  • Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  • Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez – Sporting Club (POR)
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)