La prensa francesa reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia para el partido ante Les Bleus. Dicho compromiso será el domingo, 29 de marzo de 2026, y servirá para que ambos conjuntos se preparen con miras al Mundial de Norteamérica que arrancará en el próximo mes de junio.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, llamó a la mayoría de jugadores que ya hacen parte de su base y confianza. La lista la encabezan nombres como James Rodríguez, Luis Díaz y David Ospina.

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Ellos son los 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 por nuestro Director Técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo 🆚 🇭🇷 y 🇫🇷.



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Esto no es un dato menor para la prensa francesa, que además de destacar a los referentes del plantel cafetero, habló de los futbolistas que se desempeñan en la Ligue 1 de ese país. Tienen bastante estudiada a La Tricolor.

Oficial: convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Croacia y Francia

Prensa francesa reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia

L’Équipe, uno de los medios deportivos más reconocidos en Francia y el mundo entero, hizo un análisis detallado de la convocatoria de la Selección Colombia para el amistoso ante Les Bleus.

“Cuenta con varios jugadores que ya han militado en la Ligue 1″ - L’Équipe

Son varios los aspectos que revela el medio referenciado. Para empezar, destaca que Déiver Machado actualmente juega en Nantes y fue llamado a la Selección Colombia. Eso, y el pasado de James Rodríguez o David Ospina en la Ligue 1.

En cuanto a individualidades, nombran a Luis Díaz como un “delantero estrella”, y se refieren a estos futbolistas en particular:

David Ospina : “Poseedor del récord de más internacionalidades con 130 apariciones, exjugador del Niza, también ha sido convocado”

: “Poseedor del récord de más internacionalidades con 130 apariciones, exjugador del Niza, también ha sido convocado” James Rodríguez : “Podría superar a Ospina en los próximos meses. A sus 34 años, el número 10 suma 122 internacionalidades con Colombia”

: “Podría superar a Ospina en los próximos meses. A sus 34 años, el número 10 suma 122 internacionalidades con Colombia” Luis Javier Suárez: “El delantero del Sporting de Lisboa, que actualmente se encuentra en excelente forma, también estará disponible para enfrentarse a Les Bleus”.

James Rodríguez, David Ospina y Luis Javier Suárez, además de Luis Díaz, fueron destacados por la prensa francesa en la convocatoria de Selección Colombia. Foto: Getty Images

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