Nueva convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Francia y Croacia en Estados Unidos, en lo que se considera la prueba más complicada antes del Mundial 2026. Se eligió a los mejores jugadores y la base que irá a la Copa del Mundo, teniendo en cuenta también la calidad de los rivales europeos que se tendrán enfrente en suelo norteamericano.

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Si nada extraordinario ocurre, la gran mayoría de la lista de Néstor Lorenzo estará en el Mundial 2026, mientras algunos otros siguen haciendo carrera para cazar un lugar, aunque parece muy complicado y el entrenador argentino tiene listo el grupo a menos de tres meses.

Y es que es una fecha FIFA clave para el técnico, que no dejó nada al azar y solo permitió dos sorpresas en su lista. Eso sí, alejó rumores como, por ejemplo, el de Sebastián Villa, quien milita en Independiente Rivadavia y se había dicho que estaría en este llamado.

James Rodríguez habla con Luis Díaz. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En los arqueros no hay novedades y Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina irán a Estados Unidos. En la defensa, sí hay sorpresas y Dávinson Sánchez del Galatasaray lidera el grupo junto a Jhon Lucumí del Bolonia. También se incluye a Yerson Mosquera, del Wolverhampton de la Premier League. Juan Cabal es el nombre que sorprende, así como lo que ocurrió en la zona de laterales y volantes ofensivos, donde se ven futbolistas que no se esperaban.

Sorpresas en la Selección Colombia

Uno de ellos es Carlos Andrés Gómez, canterano de Millonarios que fue comprado por el Rennes de Francia, pero que ahora milita en el Vasco da Gama de Brasil. De toda la camada de compatriotas en el Brasileirao, es el jugador que mejor avanza, con minutos, rodaje, goles y asistencias.

"Prove que você é fã de Carlos Andrés Gomez"



Eu: pic.twitter.com/XAgcXfFLFJ — Plantão Vascaíno (@plantaovascain0) March 14, 2026

Otro que causa sorpresa es Déiver Machado, quien juega en el Nantes de Francia y regresa a la convocatoria de Néstor Lorenzo. Asimismo, el mencionado Juan David Cabal, de la Juventus, recibe el respaldo y, tras recuperarse de una delicada lesión, se reintegrará al grupo de trabajo.

La Juventus confirmó que la operación del jugador se hizo en Francia. Foto: Getty Images

Convocatoria Selección Colombia