No solo Sebastián Villa: Néstor Lorenzo metería otra sorpresa en la convocatoria de Selección Colombia

Este jueves se instaló un rumor entre la prensa y los aficionados: según revelaron varios periodistas, cercanos a la información de la Selección Colombia, el atacante cafetero Sebastián Villa sería convocado a la Tricolor para los amistosos ante Croacia y Francia, en este mes de marzo.

Hay revuelo, mientras las redes sociales dan su opinión al respecto. No es oficial y solo se comprobará si es cierto hasta que salga la lista oficial de convocados, la misma que vería la luz pública entre este jueves y el viernes 19 de marzo.

“Está convocado. Desde su entorno cercano, han estado hablando con él. Es lo que sé del entorno del jugador, que es la información que me pasan. Va a ser convocado a esta hora, y no creo que se caiga, a menos que lo que se hable y la popularidad en el país lo tumbe, pero legalmente todo está bien para que vaya: Sebastián Villa va a estar en la doble fecha de amistosos de la Selección Colombia”, reveló la periodista Sheila García en Win Sports.

🚨 ¡Exclusiva de @SheylaGarcia07! 🚨



💥🇨🇴 Desde el entorno de Sebastián Villa informan que sería llamado a la selección Colombia para la doble fecha de amistosos.#DespiertaWIN pic.twitter.com/qEdGrS5WL6 — Win Sports (@WinSportsTV) March 19, 2026

¿Sebastián Villa y otra sorpresa más?

Pero ahí no para la cosa. Minutos después de que se conociera la posible convocatoria de Sebastián Villa, el periodista Sebastián Heredia contó en Deportes RCN que Juan David Cabal, de la Juventus, también sería llamado por Néstor Lorenzo.

Juan David Cabal, colombiano al servicio de la Juventus. Foto: Juventus FC via Getty Images

“No sé si es novedad, pero para mí sí lo es porque creo que tiene que estar en el Mundial 2026: Juan David Cabal va a ser convocado para los partidos ante Croacia y Francia”.

Cabal, de 25 años, es defensor central con contrato en Juventus hasta junio de 2029. Se le ha visto seguido en el onceno de la escuadra italiana, y pinta como alternativa para Néstor Lorenzo en esa posición del campo donde pareciera que tiene todo resuelto de cara al Mundial 2026.

La programación de los partidos amistosos de la Selección Colombia, en esta doble jornada de marzo, es:

Jueves 26 de marzo de 2026 - Croacia vs. Colombia - 6:30 p. m.

Domingo 29 de marzo de 2026 - Colombia vs. Francia - 3:00 p. m.

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Son de vital importancia estos amistosos para Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Se trata de las últimas pruebas previas a la convocatoria definitiva para el Mundial 2026, donde integra el grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del Repechaje Intercontinental 1.

Croacia y Francia son rivales de primer nivel y sirven de fogueo para ver cómo asoma la Selección Colombia a la venidera cita orbital.