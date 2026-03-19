Alerta en Selección Colombia: advierten fraude en boletería para juego previo al Mundial 2026

Un enfático comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol hace presencia en sus canales oficiales este jueves 19 de marzo. Allí, la FCF aclara que no ha elegido a ningún operador de venta de boletería para el partido de despedida que jugará La Tricolor previo a su viaje al Mundial 2026.

“La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública que, a la fecha, no ha sido seleccionado ningún operador oficial de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia de mayores rumbo a la Copa Mundial de la Fifa 2026″, afirma la FCF en su pronunciamiento oficial.

Y añaden: “En ese sentido, hacemos un llamado a todos los colombianos para que no se dejen engañar por personas o terceros inescrupulosos que, de manera fraudulenta, puedan estar ofreciendo o promocionando la venta de entradas sin ningún tipo de autorización”.

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La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública que, a la fecha, no ha sido seleccionado ningún operador oficial de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia de… pic.twitter.com/r1Kd5LhuKN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 19, 2026

Para cerrar dicha información, insisten en que los únicos canales oficiales donde se emitirán los detalles son las cuentas verificadas de Instagram, Facebook, X o la propia web oficial del ente del balompié colombiano.

“Invitamos a todos los aficionados a verificar siempre la información en fuentes oficiales y a abstenerse de realizar compras por medios no autorizados. La Federación Colombiana de Fútbol agradece la comprensión y colaboración de todos”, cierran en su pronunciamiento.

El partido de despedida de la Selección Colombia, antes de su viaje al Mundial 2026, tendría desarrollo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y la fecha pactada es 29 de mayo. El rival aún se desconoce, y falta que la propia FCF haga oficial varios detalles.

Se escuchó el clamor: esta ciudad recibirá a la Selección Colombia en su despedida para el Mundial 2026

Selección Colombia y el gran reto del Mundial 2026

Así las cosas, el partido de despedida de la Selección Colombia en Bogotá sería 19 días antes de que debute en la Copa Mundial de la Fifa 2026. El primer juego de La Tricolor en la cita orbital será el 17 de junio, ante Uzbekistán, en el estadio Azteca de Ciudad de México y a partir de las 9:00 p.m. (hora colombiana).

La Selección Colombia buscará la gloria en el Mundial 2026. Arrancará su participación en el Grupo K de la competencia. Foto: Getty Images

Los preparativos ya están y restan tan solo un par de meses para que Néstor Lorenzo y sus dirigidos viajen a Norteamérica con el fin de hacer un buen papel. Hasta ahora, el mejor papel de una selección Colombia masculina de mayores en una Copa del Mundo ha sido los cuartos de final en Brasil 2014.