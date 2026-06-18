Primer gesto de Khusanov tras golpear al camarógrafo y caer ante Colombia en el Mundial: da ejemplo al mundo

Sigue siendo viral la historia del camarógrafo que resultó herido en el partido Colombia vs. Uzbekistán (3-1), el pasado 17 de junio, en el estadio Ciudad de México y por la primera fecha del grupo K en el Mundial 2026.

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A los 33’ del primer tiempo, el defensor uzbeko, Abdukodir Khusanov, corrió a la banda izquierda para tratar de quitarle el balón al colombiano Luis Díaz. Además de no lograrlo, Khusanov iba con tanto impulso que acabó chocando con el operador de video, que fue atendido en el estadio Ciudad de México y después llevado a un hospital.

¡PERO CUIDADO CON LA CÁMARA!



Tremendo golpe de Khusanov, a Lucho Díaz... ¡Y AL CAMARÓGRAFO!



¿Era doble amarilla? #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZOGlVnkxe6 — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026

Khusanov le regaló una camiseta firmada al camarógrafo herido

Ya este jueves, 18 de junio, la cuenta oficial de la Selección de Uzbekistán publicó una fotografía en Instagram. Allí, dejaron en evidencia que Khusanov firmó una de sus camisetas, escribió “lo siento” en inglés, y se la regaló al operador que resultó lastimado.

“La Selección Nacional de Uzbekistán jugó ayer su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA contra Colombia. Durante el partido, el defensa Abdukodir Khusanov estuvo involucrado en una colisión accidental con un operador de cámara de transmisión mientras desafiaba por la pelota cerca de la línea de contacto“, arrancó afirmando la Selección de Uzbekistán.

Y añadieron: “Representantes de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán visitaron al operador para comprobar su estado y le presentaron una camiseta especial firmada por Abdukodir Khusanov. El defensor también transmitió sus sinceros deseos de una pronta recuperación y envió sus saludos al operador”.

Los comentarios positivos no se hicieron esperar. Khusanov le da la vuelta al mundo por su gesto, más allá de la dura derrota que su selección de Uzbekistán sufrió a manos de Colombia. Resultó como un ejemplo para muchos de los espectadores que quedaron impresionados por la acción, tanto en el estadio Ciudad de México como en el mundo entero.

Cabe recordar que fueron más de 80 mil asistentes al recinto deportivo de la capital mexicana. Una cifra que causó sorpresa hasta en el propio presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien dejó un mensaje al respecto por medio de sus redes sociales.