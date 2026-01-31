Deportes

Apoteósico recibimiento a Lionel Messi en el Atanasio Girardot: locura total apenas salió a la cancha

Locura de los hinchas en el Atanasio Girardot apenas salió Lionel Messi a la cancha con el Inter Miami.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

31 de enero de 2026, 11:24 p. m.
Lionel Messi en el Atanasio Girardot. Foto: Oficial Nacional.

Atlético Nacional recibe a Inter Miami en un juego inédito y amistoso que se disputa en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el considerado ‘partido de la historia’, con presencia de más de 30,000 espectadores. El club colombiano fue anfitrión de la visita de Lionel Messi y los hinchas se han comportado a la altura.

Inter Miami también presentó a sus otras figuras en Medellín, como Rodrigo de Paul y Luis Suárez, y se gana las miradas de miles de fanáticos que esperaron mucho tiempo para este momento de la historia. Ahora, tener a Lionel Messi en el césped, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, es una completa realidad. Hubo gran recibimiento por parte de los fanáticos, que además dejaron a un lado el color de las camisetas y la rivalidad de la Selección Colombia con Argentina.

Cabe recordar que Inter Miami está en la ciudad de Medellín por la gira de pretemporada que adelanta el club estadounidense en Sudamérica. Primero tuvo que pasar por Lima (Perú) y ahora sienten el cariño de Messi en la capital de Antioquia.

Lionel Messi en el Atanasio Girardot. Foto: Oficial Nacional.

En videos de Win Sports, se registró cómo los hinchas en el Atanasio Girardot, muchos de ellos de Nacional, corearon su nombre apenas salió a la cancha con sus compañeros en el Inter Miami. Más allá de cualquier cosa, el astro argentino es considerado uno de los mejores jugadores de la historia y tuvo su muestra de respeto con una ovación en el escenario deportivo.

Misma situación pasó cuando otra vez el Inter Miami salió a la cancha ya para jugar el partido, donde Messi tuvo un apretón de manos con David Ospina y cruzó palabras con la leyenda de la Selección Colombia. Además tuvo un saque de honor con René Higuita, al que también abrazó e intentó hacer ‘el escorpión’.

Lindo momento que cumple las expectativas del evento en el Atanasio Girardot, donde Messi es la figura de la noche ante Atlético Nacional. Desde su arribo en Medellín, muchos hinchas lo buscaron buscando la foto o el autógrafo, además de muchos niños que lo ven como un ejemplo a seguir.

Además de Messi, otra de las figuras de la noche es el canterano Juan Manuel Rengifo, quien fue titular y sacó un espectacular remate para un golazo ante Inter Miami y el 1-0 de Nacional. Pase de Román y el juvenil solo tuvo que perfilar para ganarse los aplausos de los hinchas.

