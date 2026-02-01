El afortunado jugador de Atlético Nacional que se quedó con la camiseta de Messi: la merecía

Atlético Nacional salió perdedor del amistoso ante Inter Miami en Medellín, pero uno de los jugadores del verde ganó y no se fue triste para su casa. Juan Manuel Rengifo, recientemente ganador del premio al mejor jugador joven de 2025, fue quien tuvo el honor de quedarse con la camiseta que Messi usó en Medellín.

Quien fuese el anotador del único gol de los locales y que decoró el 1-2 en el Atanasio Girardot se atrevió, tal como lo hace en cancha, para encarar a su referente y hacerle un pedido.

Juan Manuel Rengifo con la 10 de Leo Messi Foto: Tomada de @DuqueRengifo

Juan Manuel Rengifo recibió un regalo inolvidable: Lionel Messi le obsequió su camiseta usada en el partido de esta tarde entre Inter de Miami y Atlético Nacional.



“Decirle que era mi ídolo... agradecerle por lo que le ha dado al fútbol, que por él me enamoré del fútbol y que lo del 19 también es por él, que si me podía dar la camiseta le agradecía mucho”, fue la forma en la que Juan Manuel Rengifon pedía por la camiseta al 10.

En la entrevista le resaltaron lo vistosa que fue la anotación del de apenas 20 años, a lo que este respondió con algo de pena: “Fue un bonito gol”.

El 19 de Rengifo por Messi

A una edad muy corta, Leo Messi debutó en el FC Barcelona con el número 30 a su espalda, después migró a tener el 19 y luego llegó al 10 con el que se le ha visto a lo largo de la mayor parte de carrera deportiva.

Aunque sea mundialmente conocido por el último número, el 19 estuvo asociado a sus inicios, al estreno con la Selección Argentina y en general al momento en el que su carrera despegó para ser reconocido, admirado y empezase a escribir la historia que ya lo pone como ‘uno de los mejores de la historia’.

Para las generaciones que vienen creciendo como la de Rengifo, ese dorsal tiene un condimento especial y por eso es que Juan Manuel lo ha pedido en sus primeros años de carrera profesional con Atlético Nacional.

Además, es que si se revisa la corta trayectoria de volante de los verdes, es merecedor de querer seguir los pasos del campeón mundial. Un zurda exquisita, buen trato de balón y aparte por estatura se podría asemejar a quien abiertamente calificó como su inspiración para el fútbol.

Gol, a lo Messi, de Rengifo

Todas las miradas estaban puestas sobre la camiseta 10 de Inter Miami; ese era Leo Messi y en Medellín el 100 % de los espectadores esperaban una genialidad de su parte en el terreno de juego.

Acciones habituales de su magia hubo, pero Rengifo irrumpió en cierto momento para ser él quien se llevase los honores.

Antes de que se acabara la primera parte, ‘Titi’ como también es conocido el de 20 aprovechó un pase de Andrés Felipe Román cerca al área, acomodo el balón y sacó un remate de zurda que se clavó en el pórtico contrario.

Para propios y extraños la locura fue absoluta, pues Juan Manuel había hecho un gol ‘a lo Messi’, estando el 10 en campo y sufriéndolo en su visita por Colombia.