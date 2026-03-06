Durante homenaje al equipo Inter Miami, Trump envió un duro mensaje a Irán y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este jueves un acto oficial en la Casa Blanca junto al campeón del mundo Lionel Messi para enviar mensajes políticos contra Irán y Cuba, en medio de una ceremonia originalmente dedicada al título del Inter Miami CF en la MLS.

Durante la recepción al equipo de Florida, Trump defendió la política exterior de su gobierno y se refirió a la ofensiva de Washington contra el régimen iraní, en el contexto de la escalada de tensiones en Medio Oriente. El mandatario utilizó parte de su intervención para insistir en la necesidad de mantener presión sobre Teherán.

El magnate republicano ha asegurado además que las autoridades iraníes lo están llamando para intentar parar los ataques contra su territorio. “Dicen: ‘¿Cómo podemos llegar a un acuerdo?’ Y yo les digo que llegan un poco tarde y que queremos luchar más que ellos”, afirmó durante un acto celebrado en la Casa Blanca.

Trump pidió a los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército y la Policía que “bajen las armas” a cambio de “inmunidad total”, ya que, si no, tendrán la muerte “absolutamente garantizada”. “Ahora es el momento de ponerse de pie y ayudar a recuperar su país”, precisó.

Donald Trump con el presidente del Inter Miami y Lionel Messi. Foto: Getty Images

“También instamos a los diplomáticos iraníes de todo el mundo a que soliciten asilo y nos ayuden a dar forma a un Irán nuevo y mejor, con gran potencial”, agregó, señalando que Washington se asegurará de que quien lidere el país “no amenace a Estados Unidos ni a sus vecinos”, especialmente Israel.

El presidente también dedicó varios minutos de su discurso a Cuba. Según afirmó, el régimen de La Habana enfrenta dificultades económicas y estaría buscando acercamientos con Estados Unidos.

“Cuba está desesperada por negociar”, dijo Trump durante el acto en la Casa Blanca, ante los jugadores del Inter Miami y su presidente, Jorge Mas, hijo de refugiados cubanos en Estados Unidos. “Quería esperar un par de semanas, pero sospecho que pronto estaremos juntos nuevamente, celebrando lo que está sucediendo en Cuba”, le dijo Trump al presidente del equipo.

La ceremonia tenía como objetivo celebrar el campeonato de la MLS conseguido por el club de Miami, que fue recibido oficialmente por el mandatario estadounidense en la Sala Este de la Casa Blanca. Durante el evento, los jugadores entregaron a Trump una camiseta del equipo con el número 47 y un balón firmado por la plantilla.

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, entrega al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un balón trofeo durante un evento en honor al Inter Miami CF, ganador de la Copa de la Major League Soccer 2025, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de marzo de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Foto: AFP

Trump también elogió a Messi durante su discurso. El mandatario destacó la trayectoria del capitán argentino y lo calificó como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El campeón del mundo, sin embargo, no intervino en la ceremonia y se limitó a participar en el saludo institucional junto a sus compañeros. Durante la intervención del presidente, Messi permaneció en el escenario detrás del podio presidencial junto al resto del plantel.

Las imágenes del evento circularon rápidamente en redes sociales y medios internacionales, donde llamó la atención que el presidente utilizara un acto deportivo para abordar temas de política internacional.