Estados Unidos

Estos serían los lugares más seguros de Estados Unidos ante un ataque nuclear tras la escalada con Irán

Científicos detallaron los lugares con menor riesgo en medio de una guerra nuclear, pese a que los niveles de radiación afectarían a todo el país.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
4 de marzo de 2026, 10:33 p. m.
Los científicos detallaron los lugares más afectados en caso de la guerra nuclear
Los científicos detallaron los lugares más afectados en caso de la guerra nuclear Foto: DW

Estados Unidos provocó un conflicto en Medio Oriente tras bombardear Irán, con apoyo de Israel, con el objetivo de frenar su programa nuclear, al considerar al país una amenaza para la seguridad mundial. Ante esta situación, Irán respondió con fuerza y atacó varias bases y embajadas estadounidenses en la región.

¿Cuál es la capacidad de armas nucleares de Estados Unidos, Irán e Israel?, se encienden las alarmas en pleno conflicto

La situación ha encendido las alertas tanto entre quienes se encuentran cerca de Irán como entre los ciudadanos estadounidenses.

En este contexto, la revista de divulgación científica Scientific American identificó las zonas más seguras del país en caso de un ataque nuclear. En un mapa publicado por la revista, se señalan los lugares con mayor riesgo de lluvia radiactiva: Colorado, Wyoming, Nebraska, Montana y Dakota del Norte serían los más afectados, según las estimaciones.

x
El mapa muestra los lugares más afectados y los más seguros. Foto: Tomada de Scientific American

Al contrario, los estados más seguros serían Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Distrito de Columbia, Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, Misisipi, Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana y Michigan.

Estados Unidos

Estados Unidos abre vacantes para docentes colombianos: requisitos, salario y cómo aplicar

Estados Unidos

¿Qué significa la mancha roja que tiene el presidente Donald Trump en el cuello?

Estados Unidos

Golpe a los migrantes: las universidades públicas de Florida suspenden temporalmente la contratación de extranjeros con visas H1-B

Estados Unidos

Código Azul vuelve a activarse en Nueva York y Newark por frío extremo: abren refugios y entregan abrigos gratis

Estados Unidos

Florida ejecuta a un hombre acusado de asesinato de un policía: es la tercera pena de muerte aplicada este año en el estado

Estados Unidos

Melania Trump hace historia en la ONU en medio de la guerra en Medio Oriente: el poderoso mensaje que lanzó por los niños y la paz mundial

Estados Unidos

Tribunales de Nueva York en contra de Trump: nuevo impedimento al presidente de EE. UU.

Mundo

Quinto día del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán: siguen los bombardeos y Washington augura mayor ofensiva

Mundo

Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a la Casa Blanca y aumentan las tensiones con Donald Trump

Mundo

Delcy Rodríguez se reunió con el secretario del Interior de Estados Unidos y acordaron una cooperación “sin límites”

Estos son los países más seguros para vivir si estalla la tercera guerra mundial; uno se encuentra en Latinoamérica

Washington, Oregón, Idaho, Nevada, California, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas, Arkansas e Illinois también están en la lista de los lugares con menores afectaciones en caso de aquel masivo conflicto.

Los escenarios presentados por la revista se basan en la detonación de una o dos ojivas nucleares con potencias equivalentes a 100.000 toneladas de dinamita. Aunque algunos lugares serían relativamente más seguros que otros, los científicos de la publicación advierten que nadie estaría completamente a salvo, ya que los niveles de radiación serían nocivos en todo el territorio.

Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. Foto: AP

“Si bien quienes viven cerca de instalaciones militares, silos de misiles balísticos intercontinentales en el Medio Oeste o bases submarinas costeras podrían sufrir las consecuencias más inmediatas y graves de un ataque nuclear, no hay duda: cualquier guerra nuclear o detonación de armas sería perjudicial para todos”, declaró John Erath, director sénior de políticas del Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, en entrevista con Newsweek.

“Ningún lugar está verdaderamente ‘a salvo’ de la lluvia radiactiva y otras consecuencias como la contaminación de los suministros de alimentos y agua y la exposición prolongada a la radiación”, agregó.

Más de Estados Unidos

Recientemente se han dado a conocer varios videos en el que los estudiantes agreden a profesores, principalmente en Estados Unidos

Estados Unidos abre vacantes para docentes colombianos: requisitos, salario y cómo aplicar

a

¿Qué significa la mancha roja que tiene el presidente Donald Trump en el cuello?

Universidades de Florida no contratarán nuevos profesores con visa H-1B, tras solicitud de Ron DeSantis.

Golpe a los migrantes: las universidades públicas de Florida suspenden temporalmente la contratación de extranjeros con visas H1-B

Autoridades de Nueva York y Newark activaron el Código Azul ante temperaturas bajo cero, habilitando refugios y centros de calentamiento para proteger a personas sin hogar o sin calefacción.

Código Azul vuelve a activarse en Nueva York y Newark por frío extremo: abren refugios y entregan abrigos gratis

p2

Florida ejecuta a un hombre acusado de asesinato de un policía: es la tercera pena de muerte aplicada este año en el estado

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos

Melania Trump hace historia en la ONU en medio de la guerra en Medio Oriente: el poderoso mensaje que lanzó por los niños y la paz mundial

x

Tribunales de Nueva York en contra de Trump: nuevo impedimento al presidente de EE. UU.

La deportista colombiana Nicolth Hernandez-Lucero fue detenida por el ICE - Instagram (@Nicolth_Lucero)

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

x

Día Mundial de la Obesidad: recomendaciones clave para una nutrición saludable

Noticias Destacadas