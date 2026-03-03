Estos son los países más seguros para vivir si estalla la tercera guerra mundial; uno se encuentra en Latinoamérica

Ante la reciente escalada de conflictos internacionales —como la guerra en Oriente Medio o la invasión rusa a Ucrania— ha vuelto a surgir la preocupación sobre la posibilidad de que estas tensiones escalen hasta un enfrentamiento de mayor alcance, incluso una eventual tercera guerra mundial.

En un escenario de ese tipo, numerosos países se verían involucrados directa o indirectamente. Sin embargo, algunos territorios podrían mantenerse al margen y convertirse en posibles refugios.

Para evaluar esa posibilidad, SEMANA consultó la legislación de algunos países que consideran clave el principio de neutralidad, entendido como la postura de un Estado que no participa en una guerra entre terceros y se abstiene de apoyar militarmente a los beligerantes, ya sea de forma puntual o como política permanente.

Bajo ese criterio —sumado a factores como ubicación geográfica, baja relevancia estratégica y capacidad de protección civil— estos serían algunos de los países que podrían considerarse más seguros en caso de un conflicto global.

Suiza mantiene una neutralidad permanente reconocida desde 1815 y respaldada por su Constitución. No pertenece a la Otan ni a la Unión Europea y combina una política exterior discreta con una sólida preparación civil.

Ginebra, Suiza. Foto: Foto: tomada de Tripadvisor

El país cuenta con más de 370.000 búnkeres, tanto privados como públicos, con capacidad suficiente para proteger a toda su población, que supera los 9 millones de habitantes.

Además, su geografía alpina —con montañas que cubren cerca del 60 % del territorio— dificulta una invasión terrestre, mientras que parte de su infraestructura estratégica se encuentra soterrada.

Austria adoptó la neutralidad permanente en 1955 tras el Tratado del Estado Austríaco, comprometiéndose a no integrarse en alianzas militares ni permitir bases extranjeras.

Aunque está ubicada en el centro de Europa, no es miembro de la Otan y sus fuerzas armadas están orientadas principalmente a la defensa territorial y apoyo civil. Su territorio alpino, especialmente en el oeste, ofrece barreras naturales similares a las de Suiza.

Nueva Zelanda destaca por su aislamiento geográfico en el Pacífico sur, a más de 1.500 kilómetros de Australia y lejos de los grandes centros industriales y nucleares del hemisferio norte.

Aunque coopera estrechamente con Australia y Estados Unidos, mantiene un perfil militar relativamente reducido y una política antinuclear consolidada desde la década de 1980. Su baja densidad poblacional y su producción agrícola autosuficiente aumentan su resiliencia ante crisis externas.

San Jose, Costa Rica Foto: Getty Images

Costa Rica abolió su ejército en 1948 y consagró esa decisión en su Constitución, priorizando inversión en educación y salud. Su política exterior se basa en el pacifismo y el derecho internacional, y no alberga bases militares permanentes.

Aunque su economía depende del comercio internacional, su bajo perfil estratégico y la ausencia de infraestructura militar relevante reducen la probabilidad de que sea un objetivo directo.

Por su parte, Islandia no posee ejército permanente y, aunque es miembro de la Otan, su defensa depende de acuerdos con aliados. Su ubicación en el Atlántico Norte y su población reducida —concentrada principalmente en Reikiavik— refuerzan su aislamiento.

Además, cuenta con abundante energía geotérmica y recursos renovables que le proporcionan una notable autosuficiencia energética, aunque seguiría dependiendo de importaciones para algunos bienes esenciales.