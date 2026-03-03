Cielos cerrados en Medio Oriente: la escalada del conflicto que paraliza la región y tensiona el tráfico aéreo internacional

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha impactado de forma directa a la aviación comercial a nivel global. El intercambio constante de misiles entre Irán, Israel y otros actores regionales ha obligado a varios gobiernos a cerrar su espacio aéreo como medida de seguridad, alterando rutas internacionales y generando cancelaciones y desvíos masivos.

Actualmente, el espacio aéreo de al menos ocho países de la región permanece completamente cerrado, entre ellos Qatar e Israel, mientras que otras dos naciones mantienen restricciones parciales, con limitaciones en determinadas rutas y altitudes, según datos de Flightradar24.

El riesgo para la aviación civil en la región continúa siendo extremadamente alto. La tensión y la actividad militar constante aumentan la posibilidad de errores de identificación en un espacio aéreo altamente militarizado.

De hecho, incluso aeronaves militares han sido víctimas de incidentes. Tres cazas F-15 de Estados Unidos fueron derribados presuntamente por fuego amigo, lo que deja en evidencia el nivel de confusión operativa que puede existir en medio de un escenario de defensa antiaérea activa.

Espacio aereo de medio oriente el 3 de marzo a las 12:36 p.m. Foto: Captura Flightradar24

Este tipo de episodios pone sobre la mesa el peligro latente de que un avión comercial pueda ser confundido con un objetivo legítimo, especialmente en contextos donde los sistemas de defensa reaccionan en cuestión de segundos ante cualquier amenaza percibida.

Oriente Medio funciona como un puente natural entre Europa, África y Asia. Aerolíneas como Emirates, Qatar Airways y Etihad Airways movilizan en conjunto cerca de 90.000 pasajeros diarios a través de sus centros de conexión, cifra que aumenta si se incluyen los viajeros cuyo destino final es la propia región, según datos de la firma de análisis Cirium.

Cuando el espacio aéreo de estos países se cierra total o parcialmente, las aerolíneas se ven obligadas a rediseñar sus rutas en tiempo real.

En lugar de aterrizar en hubs estratégicos como Dubái —que incluso ha sido alcanzado por impactos de misiles en medio de la escalada— deben desviarse por corredores alternativos, lo que implica mayores tiempos de vuelo, más consumo de combustible y reprogramaciones masivas.

El A380 suele llevar entre 525 y 555 personas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Las aerolíneas del Golfo suelen operar aeronaves de gran capacidad como el Airbus A380 y el Boeing 777, dos modelos diseñados para cubrir rutas de ultralarga distancia con alta densidad de pasajeros.

Estas aeronaves están preparadas para volar directamente entre Europa y Asia sin escalas, por lo que, en términos técnicos, podrían saltarse Medio Oriente si fuera necesario.

Sin embargo, el problema no es únicamente operativo, sino comercial. El modelo de estas compañías se basa en alimentar sus hubs con pasajeros que viajan desde Europa hacia Asia, pero también con quienes tienen como destino final ciudades de Medio Oriente o parten desde allí hacia otros continentes. Si no pueden utilizar sus centros de conexión, perderían tanto el tráfico en tránsito como el tráfico local.

Por ahora, se estima que cerca de 3.000 vuelos de todo el mundo hacia la región han sido cancelados. Aerolíneas como Emirates han empezado a operar vuelos límites, la mayoría hacia Ryad en Arabia Saudí.