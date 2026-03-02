Aerolíneas que suspenden vuelos a Medio Oriente: lista de compañías y rutas afectadas en marzo 2026

Varias aerolíneas mantienen la suspensión de vuelos en Medio Oriente tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores represalias iraníes contra países del Golfo. La escalada obligó al cierre de amplias zonas del espacio aéreo regional durante el fin de semana.

Este domingo, el tráfico aéreo sobre Irán, Irak, Kuwait, Israel, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Qatar es prácticamente inexistente, lo que ha afectado miles de operaciones y dejado a cientos de pasajeros varados en distintos aeropuertos.

Más de 3.400 vuelos fueron cancelados este 1 de marzo en los principales aeropuertos de la región, según datos de Flightradar24.

Espacio aéreo de la región el 2/03/26 a las 5:05 p.m. Foto: Captura Flightradar24

Entre los más afectados se encuentran grandes centros de conexión como Dubai International Airport (DXB), uno de los aeropuertos con mayor tráfico internacional del mundo; Zayed International Airport y Hamad International Airport, que han suspendido operaciones debido a daños en infraestructura y al cierre del espacio aéreo.

Cabe recordar que los aeropuertos de la región funcionan como puntos clave de conexión entre Europa y destinos en África, Asia y Oceanía. Aerolíneas como Emirates, Qatar Airways y Etihad Airways movilizan en conjunto cerca de 90.000 pasajeros diarios en estos centros de conexión, e incluso más si se cuentan los viajeros con destino final en Oriente Medio, según datos de la firma de análisis Cirium.

En este contexto, varias aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia la región. Una de ellas es British Airways, que a través de un comunicado señaló: “Estamos monitoreando de cerca la situación y hemos cancelado varios vuelos a Oriente Medio”.

En España, Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo. Por su parte, Air Europa tampoco está operando su ruta hacia Tel Aviv hasta el 3 de marzo y ha indicado que evaluará la reanudación de la operación a partir de esa fecha.

En constraste, el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) tuvo un récord histórico de 95,2 millones de pasajeros en 2025. Foto: Getty Images

Asimismo, la aerolínea francesa Air France ha prolongado hasta el martes 3 de marzo la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

Por otra parte, la aerolínea Air Canada indicó que, “debido a la situación militar en Medio Oriente, hemos cancelado los vuelos desde Canadá a Israel y Dubái hasta el 22 de marzo, y el servicio se reanudará el 23 de marzo. Estamos monitoreando la situación y ajustaremos nuestro cronograma en consecuencia”.

En tanto, la aerolínea Emirates informó que operará un número limitado de vuelos a partir de la tarde del 2 de marzo. La compañía señaló que los pasajeros que hayan sido reprogramados para viajar en estas operaciones reducidas serán contactados directamente por la aerolínea.