Mundo

¿Qué países son aliados de Irán y de Israel en su conflicto en Oriente Medio?

Irán lanzó ataques contra varios países árabes, una acción que tensionó y debilitó aún más sus ya frágiles relaciones políticas con esas naciones.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 3:41 p. m.
Tras los ataques del 28 de febrero contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos, la república islámica respondió con bombardeos sobre múltiples puntos en Oriente Medio.
Tras los ataques del 28 de febrero contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos, la república islámica respondió con bombardeos sobre múltiples puntos en Oriente Medio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tras los ataques del 28 de febrero contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos, la república islámica respondió con bombardeos sobre múltiples puntos en Oriente Medio.

La escalada reconfiguró el eje político de la región, dejando en evidencia nuevos respaldos para el Estado judío y el limitado margen de alianzas estratégicas con el que cuenta Teherán.

Irán ha construido durante décadas una red de aliados y grupos armados en Oriente Medio que le permite proyectar influencia en la región y enfrentar a sus principales rivales, especialmente Estados Unidos e Israel.

Esta estructura, conocida como el Eje de la Resistencia, está integrada por gobiernos aliados y organizaciones armadas que comparten objetivos políticos o estratégicos con Teherán.

Mundo

¿Limitarán a Trump? Congreso votará para condicionar sus poderes en el conflicto contra Irán

Estados Unidos

Pagos del Seguro Social en Estados Unidos el 3 de marzo: ¿Quiénes reciben su dinero este martes?

Estados Unidos

Estados Unidos en guardia: ciudades intensifican vigilancia tras ataques en Medio Oriente

Mundo

¿Hacia una tercera guerra mundial? Los 3 escenarios para el fin del conflicto

Estados Unidos

No era afrodisíaco, pero casi: la FDA retira chocolate por fármaco oculto

Mundo

Trump le da un respiro a Cuba y autoriza ventas de petróleo al sector privado, ¿de qué se trata?

Deportes

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

Deportes

Se iría al piso esta sede del Mundial 2026: advierten cambios fuertes y “problemas graves”

Política

Ingrid Betancourt estalló contra Petro por criticar ataques al régimen de Irán: “Hipócrita y cómplice”

Mundo

“Ni siquiera hemos empezado”: el contundente mensaje de Donald Trump que tiene en alerta a Oriente Medio

Aliados Irán e Israel en la región
Aliados Irán e Israel en la región. Foto: Semana

Uno de los actores más importantes dentro de esta red es Hezbolá, el movimiento chií libanés fundado en 1982 tras la invasión israelí al Líbano.

Con apoyo financiero, militar y logístico de Irán, se ha convertido en uno de los grupos armados más poderosos de la región y en una pieza clave para presionar a Israel desde la frontera norte.

Otro aliado relevante es Hamás, el movimiento islamista palestino que gobierna la Franja de Gaza.

Aunque es suní y no chií como el régimen iraní, ambos comparten una fuerte oposición a Israel, lo que ha llevado a Teherán a brindarle respaldo político y militar en distintos momentos del conflicto palestino-israelí.

¿Hacia una tercera guerra mundial? Los 3 escenarios para el fin del conflicto

En Yemen, Irán mantiene vínculos con los hutíes, una milicia que controla gran parte del noroeste del país y que ha ganado protagonismo en los últimos años. Este grupo ha recibido apoyo iraní en el marco de la guerra civil y representa otro punto de presión regional para Teherán.

Asimismo, cuenta con el apoyo indirecto de otros países como Rusia, que criticó los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este sábado, y acusó a ambos países de “hundir Medio Oriente en un abismo de escalada descontrolada”.

En contraste con la red de aliados y grupos armados que respaldan a Irán en la región, Israel mantiene principalmente el apoyo de potencias occidentales y algunos socios estratégicos en Oriente Medio.

Benjamín Netanyahu y Alí Jameneí.
Benjamín Netanyahu y Alí Jameneí. Foto: Anadolu via Getty Images

Estas alianzas se basan en cooperación militar, política y de seguridad frente a amenazas comunes en la región.

El principal aliado de Israel es Estados Unidos, que durante décadas ha sido su socio más cercano en materia de defensa y diplomacia, y que además lideró junto a Israel el reciente ataque contra Irán.

Washington mantiene una estrecha coordinación militar con el gobierno israelí, además de brindarle respaldo político en escenarios internacionales y asistencia en tecnología y seguridad. Junto a Estados Unidos, varias potencias europeas también han expresado respaldo a Israel.

Entre ellas destacan Francia, Reino Unido y Alemania, países que suelen coordinar posturas con Washington frente a la escalada de tensiones en Oriente Medio y han apoyado la defensa israelí ante ataques provenientes de grupos cercanos a Irán.

Tensión en Israel: Irán asegura haber atacado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu

En el ámbito regional, el estado judío también ha fortalecido relaciones diplomáticas con varios países árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Arabia Saudita.

Aunque estas relaciones no siempre implican cooperación militar directa, reflejan una creciente coordinación política y de seguridad frente a la influencia de Irán en Oriente Medio.

Más de Mundo

Donald Trump y los ataques en Irán.

¿Limitarán a Trump? Congreso votará para condicionar sus poderes en el conflicto contra Irán

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Pagos del Seguro Social en Estados Unidos el 3 de marzo: ¿Quiénes reciben su dinero este martes?

Fuerzas policiales estadounidenses intensifican la vigilancia en diversas ciudades ante la escalada del conflicto entre EE. UU. e Irán, como medida preventiva para proteger a la población y sitios sensibles.

Estados Unidos en guardia: ciudades intensifican vigilancia tras ataques en Medio Oriente

Banderas de Estados Unidos e Irán

¿Hacia una tercera guerra mundial? Los 3 escenarios para el fin del conflicto

El producto fue retirado del mercado tras detectarse la presencia de tadalafil no declarado, un medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil.

No era afrodisíaco, pero casi: la FDA retira chocolate por fármaco oculto

Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla

Trump le da un respiro a Cuba y autoriza ventas de petróleo al sector privado, ¿de qué se trata?

Render de un globo terráqueo con piezas decoradas con las banderas de Canadá, México y Estados Unidos

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

Trump

“Ni siquiera hemos empezado”: el contundente mensaje de Donald Trump que tiene en alerta a Oriente Medio

Mehdi Taremi (izq.) de Irán celebra un gol con sus compañeros de equipo durante el partido de octavos de final de la Copa Asiática AFC 2023 entre Irán y Siria en el estadio Abdullah bin Khalifa en Doha, Qatar, el 31 de enero de 2023. (Foto de Noushad Thekkayil/NurPhoto) (Foto de Noushad Thekkayil / NurPhoto vía AFP)

Mundial 2026 | ¿Si Irán no participa, qué selección clasifica?

Noticias Destacadas