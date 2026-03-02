Mundo

¿Cuál es la capacidad de armas nucleares de Estados Unidos, Irán e Israel?, se encienden las alarmas en pleno conflicto

La bomba nuclear más poderosa creada por Estados Unidos superó entre 1.250 y 1.670 veces la potencia de las bombas lanzadas contra Japón en 1945.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 10:03 a. m.
Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Ali Jamenei.
Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Ali Jamenei. Foto: Getty Images

En medio de la guerra que se desarrolla en Oriente Medio, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero contra la nación islámica, vuelve a ponerse sobre la mesa el debate sobre el poder militar de los países involucrados. En ese contexto, surge la pregunta sobre cuál es la capacidad nuclear de cada una de estas naciones.

Estados Unidos

Estados Unidos fue el primer país en desarrollar armas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial y el único que las ha utilizado en combate, cuando lanzó bombas atómicas contra Japón en 1945.

Posteriormente, también se convirtió en la primera nación en desarrollar la bomba de hidrógeno, cuyo poder puede oscilar entre 100 y 50.000 kilotones.

Actualmente, Estados Unidos es considerado la segunda potencia nuclear del mundo. Se estima que posee alrededor de 5.177 ojivas nucleares, de las cuales unas 3.700 están almacenadas y cerca de 1.477 en proceso de desmantelamiento.

a
El bombardero B-2 Spirit puede transportar hasta 16 armas nucleares en una sola misión. Foto: Getty Images

El arsenal estadounidense está desplegado tanto en su territorio como en el extranjero, como parte de su estrategia de disuasión. Se distribuye en misiles balísticos intercontinentales, submarinos estratégicos y bombarderos de largo alcance, como los B-52 y B-2, que pueden portar armamento nuclear.

Además, bajo el esquema de “nuclear sharing” de la OTAN, mantiene armas en países europeos como Italia, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Turquía.

Este despliegue responde a su doctrina de disuasión nuclear, basada en garantizar una capacidad de respuesta creíble ante cualquier amenaza estratégica.

A diferencia de China, que declara una política de no primer uso, Estados Unidos no adopta oficialmente esa postura y se reserva el derecho de emplear armas nucleares en circunstancias extremas. El presidente tiene la autoridad exclusiva para lanzar armas nucleares, ya sea como primer ataque o como represalia nuclear.

Israel

El Estado de Israel no reconoce oficialmente la posesión de armas nucleares y mantiene una política de ambigüedad nuclear, es decir, no confirma ni desmiente su existencia. Asimismo, sostiene que no ha desarrollado armas nucleares ni mantiene públicamente un programa con ese fin.

Centro de Investigación Nuclear del Néguev
Centro de Investigación Nuclear del Néguev, Israel. Foto: Captura X @Political_Room

Las principales sospechas internacionales se centran en el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, un reactor ubicado en Dimona que ha sido objeto de especulaciones durante décadas y del cual no se conocen informes científicos públicos detallados sobre todas sus actividades.

Diversos organismos y centros de análisis estiman que Israel podría poseer alrededor de 90 ojivas nucleares, aunque no existen cifras oficiales.

Además, persisten especulaciones sobre una posible prueba nuclear conjunta con Sudáfrica en 1979, un hecho que nunca fue confirmado de manera concluyente.

Irán

El programa nuclear de Irán comenzó en 1957 con apoyo de Estados Unidos, en el marco de la cooperación nuclear civil impulsada durante la Guerra Fría.

En la década de 1970, bajo el gobierno del Sha, Teherán avanzó en proyectos de energía nuclear. Sin embargo, Washington retiró su respaldo tras la caída del monarca durante la Revolución Islámica de 1979.

Fordow
Instalación nuclear de Fordow, Irán. Foto: MAXAR

Después de la revolución, la República Islámica continuó con su programa nuclear, insistiendo en que tiene fines exclusivamente pacíficos y energéticos.

No obstante, las sospechas internacionales aumentaron cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó sobre niveles de enriquecimiento de uranio superiores a los habituales en programas civiles.

Según reportes recientes del OIEA, se ha detectado uranio enriquecido hasta el 83,7 %, un nivel cercano al 90 % necesario para fabricar un arma nuclear.

Aunque Irán no ha confirmado la producción de armas nucleares, los expertos consideran que el país ha reducido considerablemente el tiempo necesario para obtener el material fisible suficiente para una bomba, estimando que podría producirlo en un plazo relativamente corto si tomara esa decisión.

