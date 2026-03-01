Mundo

Video de las IDF muestra ataque contra objetivos estratégicos en Irán

El ejército israelí difundió imágenes de bombardeos de precisión contra instalaciones que calificó como “objetivos de alto valor”, en un nuevo episodio de tensión en Oriente Medio.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 10:58 a. m.
Imágenes difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel muestran el momento del impacto sobre instalaciones que el ejército israelí calificó como objetivos estratégicos en Irán.
Imágenes difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel muestran el momento del impacto sobre instalaciones que el ejército israelí calificó como objetivos estratégicos en Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) publicaron este domingo un video oficial en el que muestran el momento de un ataque aéreo contra instalaciones estratégicas en Irán.

Las imágenes, captadas desde el aire y acompañadas de gráficos de seguimiento, evidencian impactos directos sobre complejos que, según el ejército israelí, estaban vinculados a estructuras de mando y seguridad del régimen iraní.

🔴 EN VIVO - Conflicto en Medio Oriente; aumenta la cantidad de muertos mientras Irán sigue atacando bases militares de Estados Unidos

Tensión en Oriente Medio tras difusión de imágenes oficiales

En el material audiovisual, de poco más de un minuto de duración, se observan explosiones de alta precisión sobre edificaciones previamente identificadas como objetivos militares.

El ejército israelí aseguró en su comunicado que la operación fue planificada con base en inteligencia acumulada durante meses y que los blancos seleccionados cumplían “criterios operativos estrictos”.

Las IDF señalaron que se trataba de infraestructuras estratégicas asociadas a capacidades militares sensibles.

En un comunicado oficial, el vocero del ejército israelí aseguró que los golpes fueron ejecutados en cuestión de minutos, neutralizando a decenas de mandos de alto rango vinculados a la estructura militar iraní.

Entre los nombres mencionados en reportes de medios internacionales se incluyen líderes de la Guardia Revolucionaria y oficiales vinculados a programas avanzados de armamento.

Los ataques sobre instalaciones estratégicas en Irán, en el marco de la ofensiva coordinada con Estados Unidos del pasado sábado.
Los ataques sobre instalaciones estratégicas en Irán, en el marco de la ofensiva coordinada con Estados Unidos del pasado sábado. Foto: Captura de pantalla X @IDF

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han divulgado un reporte completo sobre daños o bajas derivadas del ataque mostrado en el video, ni sobre el número oficial de víctimas.

La televisión estatal iraní ha reconocido incidentes en distintas zonas, pero sin confirmar cifras ni ofrecer mayores detalles sobre los objetivos alcanzados.

Escalada regional y reacción internacional ante el operativo

Medios internacionales como Reuters y Associated Press han informado en las últimas semanas sobre el aumento sostenido de la tensión entre Israel e Irán, marcado por acusaciones cruzadas, operaciones selectivas y advertencias públicas de ambos gobiernos.

Analistas en seguridad regional consideran que la publicación del video no solo cumple una función informativa, sino también estratégica.

La difusión de imágenes de precisión y capacidad tecnológica forma parte de una narrativa disuasiva que busca enviar un mensaje tanto a actores estatales como a aliados regionales.

Tensión global: EE. UU. lanza alerta mundial de viaje tras ataques contra Irán

La escalada ocurre en un contexto ya volátil en Oriente Medio, donde los equilibrios geopolíticos son frágiles y cualquier acción directa puede desencadenar reacciones en cadena.

Por ahora, el video difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel constituye la principal evidencia pública presentada por el gobierno israelí sobre esta operación específica.

La situación sigue en desarrollo y podría redefinir, una vez más, el delicado tablero de seguridad en la región.

