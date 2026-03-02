Estados Unidos sobre envío de tropas a Irán: “Iremos tan lejos como necesitemos”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este lunes que no hay tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán, pero dejó la opción abierta al afirmar que irán “tan lejos” como sea necesario.

Cuando le preguntaron si el país norteamericano tenía fuerzas desplegadas en la república islámica, Hegseth dijo en una conferencia de prensa: “No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos”, y añadió: “Iremos tan lejos como sea necesario”.

Las fuerzas estadounidenses han logrado la superioridad aérea sobre Irán, afirmó este lunes el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Soldados estadounidenses podrían ser desplegados en Irán. Foto: Getty Images

Los ataques estadounidenses “resultaron en el establecimiento de la superioridad aérea local. Esta superioridad aérea no solo mejorará la protección de nuestras fuerzas, sino que también les permitirá continuar el trabajo sobre Irán”, dijo Caine en rueda de prensa.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el ataque a Irán responde a la falta de voluntad negociadora de Teherán, insistiendo en que las autoridades de la República Islámica ganaban tiempo en los contactos con Washington mientras mantenían sus ambiciones nucleares.

En una rueda de prensa para dar cuenta de la marcha de la operación lanzada contra Irán el pasado sábado, que ha dejado al menos 500 muertos, entre ellos el líder supremo, Alí Jamenei, el jefe del Pentágono ha indicado que la Administración de Donald Trump hizo “todo lo posible por una diplomacia real” y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner “intentaron una y otra y otra vez, con esfuerzos sinceros alcanzar la paz”, pero en frente Irán “no estaba negociando”, sino “ganando tiempo”.

“It took the 47th president to draw the line.” Secretary of War Pete Hegseth praises President Trump’s decisive action after decades of Iranian aggression.



Watch OAN on Spectrum and YouTube TV today for more updates. pic.twitter.com/d5KKMLAm0K — One America News (@OANN) March 2, 2026

“El régimen anterior tuvo todas las oportunidades de llegar a un acuerdo pacífico y sensato. Pero Teherán no estaba negociando. Estaba ganando tiempo y compraba tiempo para reabastecer sus arsenales de misiles y reactivar sus ambiciones nucleares”, ha argumentado.

Hegseth ha acusado a Irán de estar construyendo “potentes misiles y drones” para crear un escudo convencional para sus “ambiciones de chantaje nuclear”; así ha indicado que existía una “pistola” sobre la cabeza de las bases y ciudadanos estadounidenses mientras se mantenían las conversaciones en las que ha dicho que Teherán quería tomar a Estados Unidos “como rehenes”.

Tras Maduro y Jamenei, Donald Trump ya tendría un próximo objetivo en América Latina

“Esta operación es una misión devastadora y decisiva. Destruir la amenaza de misiles. Destruir la armada. No armas nucleares”, ha resumido.

En este sentido, ha negado que se trate de una guerra “de cambio de régimen”, aunque de hecho “el régimen sí cambió, y el mundo cambió”. Así ha hablado de un “punto de inflexión generacional” que Washington espera desde 1979, en referencia a la revolución islámica, indicando que la guerra terminará “bajo las condiciones de ‘Estados Unidos primero’ y según lo que decida Trump”.

Trump dice que los bombardeos "intensos" contra Irán seguirán "todo el tiempo que sea necesario" Foto: Montaje El País: fotos de AFP

*Con información de Europa Press.