Donald Trump responde duramente contra los críticos del ataque de Estados Unidos a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este lunes de manera contundente a las críticas de sus detractores por la reciente ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán, calificando a algunos sectores opositores como hostiles y contradictorios, según su publicación en la red social Truth Social.

Trump ha defendido la operación militar, que comenzó con ataques combinados de Estados Unidos e Israel y que Washington describió como un esfuerzo para neutralizar amenazas consideradas como inminentes por el Gobierno estadounidense.

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato estos 14 países

En mensajes difundidos en su plataforma, el presidente afirmó que los críticos “solo se quejan porque lo hice” y sugirió que los mismos opositores habrían exigido acción si él no hubiera ordenado el ataque, de acuerdo con las declaraciones publicadas en Truth Social y recogidas por medios internacionales.

Donald Trump se refirió a un eventual acuerdo con Irán. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty

“Los Demócratas de Izquierda Radical, un partido que ha perdido completamente el rumbo, se quejan amargamente del tan necesario e importante ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán”, dijo el mandatario en su cuenta en la red social.

El mandatario replicó particularmente a acusaciones de parte de legisladores y analistas que consideran que la acción no fue autorizada por el Congreso y podría constituir actos de guerra sin respaldo legislativo. Miembros de ambas cámaras del Congreso han expresado su rechazo a la ofensiva, calificándola de falta de autorización legal y pidiendo explicaciones claras de la Casa Blanca.

🔴 EN VIVO Tensión en Oriente Medio | Revelan cuántos objetivos ha bombardeado EE. UU. en el conflicto contra Irán

En su mensaje, Trump extendió su crítica al proceder de los demócratas, señalando que su rechazo al ataque se enmarca en un patrón de oposición constante a sus decisiones, incluso cuando se trata de rendir homenaje a figuras valoradas por distintos sectores políticos. Según lo publicado en su red social, el presidente afirmó que, haga lo que haga, estos críticos permanecerán en su contra.

El presidente Donald Trump habla sobre Irán antes de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca. Foto: AP

“El hecho es que, haga lo que haga, estarán en el bando contrario. Estas personas están ENFERMAS, LOCAS y DEMENTES, pero Estados Unidos, a pesar de todo, ahora es MÁS GRANDE, MEJOR Y MÁS FUERTE QUE NUNCA”, aseguró Trump.

El mandatario también ha publicado advertencias directas a Teherán, afirmando que los ataques continuarán y que cualquier represalia iraní sería respondida con fuerza significativa por Estados Unidos, en el contexto de la escalada bélica que ha generado inquietud internacional.

Tras Maduro y Jamenei, Donald Trump ya tendría un próximo objetivo en América Latina

La ofensiva contra Irán comenzó este fin de semana después de que Washington y sus aliados declararan que el régimen islámico representaba una amenaza letal debido a sus capacidades de misiles y a su historial de hostilidad hacia Estados Unidos y sus aliados regionales. Trump afirmó en publicaciones previas que el objetivo de las operaciones es defender al pueblo estadounidense, eliminando lo que considera peligros inminentes desde el régimen iraní.