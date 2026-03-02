MUNDO

“Ni siquiera hemos empezado”: el contundente mensaje de Donald Trump que tiene en alerta a Oriente Medio

El presidente estadounidense dijo que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán “si fuera necesario”.

Redacción Mundo
2 de marzo de 2026, 11:20 a. m.
Donald Trump
Donald Trump Foto: AP / Adobe stock

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la “gran ola” de ataques contra Irán aún “está por llegar”, apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei.

“Los estamos destrozando”, ha celebrado el presidente de Estados Unidos en una entrevista con la cadena de televisión CNN, en la que se ha congratulado de poder contar con “el mejor Ejército del mundo” y poder utilizarlo. “Es muy poderoso”, aseguró.

Trump ha pedido a la población iraní que se quede en sus casas porque “no va a ser seguro estar fuera”. “Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar”, advirtió.

Trump dice que los bombardeos "intensos" contra Irán seguirán "todo el tiempo que sea necesario"
Trump dice que los bombardeos "intensos" contra Irán seguirán "todo el tiempo que sea necesario" Foto: Montaje El País: fotos de AFP

Así, resaltó que “esta es la manera” de tratar con Irán, más después de que se negara a renunciar a sus aspiraciones nucleares.

“No pudimos llegar a un acuerdo con esta gente (…) No estuvieron dispuestos a darnos lo que pedimos. Deberían haberlo hecho”, aseguró el presidente de Estados Unidos.

Tras Maduro y Jamenei, Donald Trump ya tendría un próximo objetivo en América Latina

Trump ha destacado que los ataques de este fin de semana forman parte de una campaña militar a largo plazo para propiciar un cambio de régimen en Irán y recordó operaciones del pasado, como la que acabó con la vida del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en enero de 2020.

“Era un general increíblemente violento y despiadado”, ha dicho Trump de Soleimani. “Si eso no hubiera sucedido, Israel podría no existir”, ha afirmado, al tiempo que ha recordado los ataques de junio de 2025 sobre instalaciones iraníes. “Estaban a un mes de tener un arma nuclear”, dijo.

Ataques de EE.UU a Irán
Ataques de EE.UU a Irán Foto: X/@CENTCOM

Trump ha aprovechado para atacar el acuerdo nuclear de 2018, del que desvinculó a Estados Unidos de manera unilateral bajo su primer mandato, el cual “dio todo el poder a Irán” para haber logrado armas nucleares “hace tres o cuatro años” y utilizarlas contra Israel e incluso Estados Unidos.

Con respecto a la sucesión de poder en Irán, Trump ha afirmado no saber quiénes son los candidatos. “No sabemos a quién elegirán. Quizás tengan suerte y consigan a alguien que sepa lo que hace”, dijo, destacando que Teherán ha perdido “mucho” con respecto a esta cuestión, pues son 49 los líderes muertos en la operación.

Con información de Europa Press*

