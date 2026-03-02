Mundo

¿Limitarán a Trump? Congreso votará para condicionar sus poderes en el conflicto contra Irán

Según varios miembros del Partido Republicano, el mandatario no tenía ninguna base legal para iniciar el conflicto.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
2 de marzo de 2026, 4:06 p. m.
Donald Trump y los ataques en Irán
Donald Trump y los ataques en Irán Foto: Foto 1: AP / Foto 2: AFP

El Congreso de Estados Unidos se prepara para votar esta semana una serie de resoluciones destinadas a limitar los poderes de Donald Trump en la guerra que lanzó contra Irán, aunque la mayoría republicana probablemente logrará frustrar estas iniciativas impulsadas por varios legisladores pertenecientes al Partido Demócrata.

Algunos parlamentarios opositores al mandatario aseguran querer reafirmar la autoridad del Congreso, único habilitado por la Constitución de Estados Unidos para declarar una guerra de manera formal. “Trump ha iniciado una guerra innecesaria, idiota e ilegal contra Irán”, declaró en X el senador demócrata Tim Kaine.

🔴 EN VIVO Tensión en Oriente Medio | Revelan cuántos objetivos ha bombardeado EE. UU. en el conflicto contra Irán

El legislador había presentado a finales de enero una resolución destinada a ordenar a Trump obtener la autorización del Congreso para cualquier conflicto con Irán. El sábado pidió a los legisladores “regresar de inmediato” a Washington para votar el texto que se debate este lunes en el Capitolio de la capital estadounidense.

El presidente Donald Trump habla sobre Irán antes de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca, el lunes 2 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump habla sobre Irán antes de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca, el lunes 2 de marzo de 2026, en Washington. Foto: AP

En una columna en Wall Street Journal el domingo, Kaine dijo que puede afirmar “sin rodeos que no había ninguna amenaza inminente de Irán contra Estados Unidos que justificara” la operación militar. Esta cuestión de la “amenaza inminente” está en el centro del debate sobre la legalidad de la guerra que ordenó Trump.

Estados Unidos

Pagos del Seguro Social en Estados Unidos el 3 de marzo: ¿Quiénes reciben su dinero este martes?

Mundo

¿Qué países son aliados de Irán y de Israel en su conflicto en Oriente Medio?

Estados Unidos

Estados Unidos en guardia: ciudades intensifican vigilancia tras ataques en Medio Oriente

Mundo

¿Hacia una tercera guerra mundial? Los 3 escenarios para el fin del conflicto

Estados Unidos

No era afrodisíaco, pero casi: la FDA retira chocolate por fármaco oculto

Mundo

Trump le da un respiro a Cuba y autoriza ventas de petróleo al sector privado, ¿de qué se trata?

Deportes

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

Mundo

“Ni siquiera hemos empezado”: el contundente mensaje de Donald Trump que tiene en alerta a Oriente Medio

Política

Gustavo Petro, sin mencionar a Trump, reflexionó sobre el ataque contra Irán: “El gobierno de Estados Unidos tiene hoy una gran responsabilidad ante la humanidad”

Macroeconomía

¿Cómo queda Colombia frente a los nuevos aranceles propuestos por el Gobierno Trump? Desafíos y oportunidades

El Congreso es el único habilitado para declarar la guerra. No obstante, una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia provocada por un ataque contra Estados Unidos.

Tras Maduro y Jamenei, Donald Trump ya tendría un próximo objetivo en América Latina

Sin embargo, en una rueda de prensa este lunes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, utilizó claramente el término “guerra” para calificar el conflicto en curso con Irán, y no simplemente una intervención limitada, como han asegurado varios miembros del gobierno de Donald Trump.

El presidente Donald Trump camina para hablar con la prensa antes de partir a bordo del Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump camina para hablar con la prensa antes de partir a bordo del Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca. Foto: AP

Para Daniel Shapiro, del centro de estudios Atlantic Council, Trump “no ha explicado la urgencia ni la amenaza inminente que hacía necesaria una guerra en este momento”. Ahora, el presidente debe obtener la autorización del Congreso si quiere continuar las hostilidades contra Irán más allá de 60 días.

¿Cuál es la capacidad de armas nucleares de Estados Unidos, Irán e Israel?, se encienden las alarmas en pleno conflicto

Poco dado a criticar a Trump, el diputado republicano Thomas Massie denunció los ataques el sábado. Massie dijo que presentará junto a su colega demócrata Ro Khanna una resolución para “forzar una votación del Congreso sobre esta guerra con Irán”. Se espera para esta semana una elección en el Senado sobre la resolución de Kaine, así como una posible votación en la Cámara sobre la otra iniciativa.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Pagos del Seguro Social en Estados Unidos el 3 de marzo: ¿Quiénes reciben su dinero este martes?

Banderas de Israel e Irán

¿Qué países son aliados de Irán y de Israel en su conflicto en Oriente Medio?

Fuerzas policiales estadounidenses intensifican la vigilancia en diversas ciudades ante la escalada del conflicto entre EE. UU. e Irán, como medida preventiva para proteger a la población y sitios sensibles.

Estados Unidos en guardia: ciudades intensifican vigilancia tras ataques en Medio Oriente

Banderas de Estados Unidos e Irán

¿Hacia una tercera guerra mundial? Los 3 escenarios para el fin del conflicto

El producto fue retirado del mercado tras detectarse la presencia de tadalafil no declarado, un medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil.

No era afrodisíaco, pero casi: la FDA retira chocolate por fármaco oculto

Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla

Trump le da un respiro a Cuba y autoriza ventas de petróleo al sector privado, ¿de qué se trata?

Render de un globo terráqueo con piezas decoradas con las banderas de Canadá, México y Estados Unidos

Mundial 2026 | Dos de las tres sedes están en guerra

Trump

“Ni siquiera hemos empezado”: el contundente mensaje de Donald Trump que tiene en alerta a Oriente Medio

Mehdi Taremi (izq.) de Irán celebra un gol con sus compañeros de equipo durante el partido de octavos de final de la Copa Asiática AFC 2023 entre Irán y Siria en el estadio Abdullah bin Khalifa en Doha, Qatar, el 31 de enero de 2023. (Foto de Noushad Thekkayil/NurPhoto) (Foto de Noushad Thekkayil / NurPhoto vía AFP)

Mundial 2026 | ¿Si Irán no participa, qué selección clasifica?

Noticias Destacadas