Trump lanza amenaza contra la Guardia Revolucionaria Iraní: les pide rendirse o, de lo contrario, “afrontarán una muerte segura”

Durante este fin de semana se vive un estallido de un nuevo conflicto en el mundo, luego de que Israel y Estados Unidos lanzaran una operación militar para derrocar el régimen de Irán. La primera bombardeada dejó como principal muerto al líder supremo Ali Jamenei.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se pronunció durante este domingo, en un mensaje contra la Guardia Revolucionaria iraní, a rendirse a cambio de inmunidad. De lo contrario, amenazó con una “muerte segura”.

Este fue el pronunciamiento del mandatario. Foto: Getty Images Montaje: Semana

“Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable”, dijo el mandatario en una declaración publicada en un video en su red social, Truth Social.

Donald Trump asegura que accedió a hablar con la nueva dirigencia de Irán: “Tendrían que haberlo hecho antes”

En el mensaje, el presidente estadounidense indicó que todo el mando militar de Irán ha desaparecido y que muchos de ellos quieren “rendirse” para proteger sus vidas.

Trump también dijo que las operaciones continúan con toda su fuerza y que estas no cesarán hasta que se alcancen todos los objetivos.

Alí Jamenei cayó el 28 de febrero. Foto: Anadolu via Getty Images

El mandatario dijo que dichas decisiones buscan evitar acciones terroristas en contra de los estadounidenses. Aseguró además que, durante casi 50 años, los extremistas han estado atacando a EE. UU. mientras coreaban el lema ‘Muerte a Estados Unidos’ o ‘Muerte a Israel’, o ambos, apuntó.

Medios israelíes aseguran que Donald Trump y Benjamín Netanyahu vieron foto del cuerpo sin vida de Alí Jamenei

Es importante tener en cuenta que esta es una de las primeras declaraciones institucionales de Trump desde que se anunció la operación conjunta con Israel en la madrugada del sábado. El mandatario hasta hace algunos días solo había mantenido entrevistas cortas con medios de comunicación y a través del teléfono.

De acuerdo con las informaciones de la Casa Blanca, el mandatario ha estado durante todo el fin de semana monitoreando la situación en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

Una columna de humo se eleva sobre Abu Dabi. Foto: AFP