Mundo

Trump lanza amenaza contra la Guardia Revolucionaria Iraní: les pide rendirse o, de lo contrario, “afrontarán una muerte segura”

Este es uno de los primeros pronunciamientos del mandatario tras la situación bélica.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 7:12 p. m.
Trump volvió a amenazar a Irán.
Trump volvió a amenazar a Irán. Foto: Getty Images

Durante este fin de semana se vive un estallido de un nuevo conflicto en el mundo, luego de que Israel y Estados Unidos lanzaran una operación militar para derrocar el régimen de Irán. La primera bombardeada dejó como principal muerto al líder supremo Ali Jamenei.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se pronunció durante este domingo, en un mensaje contra la Guardia Revolucionaria iraní, a rendirse a cambio de inmunidad. De lo contrario, amenazó con una “muerte segura”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Este fue el pronunciamiento del mandatario. Foto: Getty Images Montaje: Semana

“Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable”, dijo el mandatario en una declaración publicada en un video en su red social, Truth Social.

Donald Trump asegura que accedió a hablar con la nueva dirigencia de Irán: “Tendrían que haberlo hecho antes”

En el mensaje, el presidente estadounidense indicó que todo el mando militar de Irán ha desaparecido y que muchos de ellos quieren “rendirse” para proteger sus vidas.

Mundo

Donald Trump asegura que accedió a hablar con la nueva dirigencia de Irán: “Tendrían que haberlo hecho antes”

Mundo

Personas llegan a Sanaá en jornada de manifestaciones a favor de Irán

Mundo

María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela con mensaje a los ciudadanos: “La transición a la democracia en Venezuela es indetenible”

Mundo

Medios israelíes aseguran que Donald Trump y Benjamín Netanyahu vieron foto del cuerpo sin vida de Alí Jamenei

Mundo

Mahmoud Ahmadinejad habría muerto tras ataques con misiles: el expresidente iraní, marcado por su alianza con Venezuela y su histórica enemistad con Israel

Mundo

Video de las IDF muestra ataque contra objetivos estratégicos en Irán

Mundo

“El mundo puede caer en un abismo irreparable”: papa León XIV alerta por escalada tras ataques de EE. UU. e Israel a Irán

Mundo

Donald Trump amenaza con una respuesta “nunca antes vista” si Irán toma represalias: “Un golpe muy fuerte”

Mundo

Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Mundo

Presidente Donald Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei

Trump también dijo que las operaciones continúan con toda su fuerza y que estas no cesarán hasta que se alcancen todos los objetivos.

Alí Jamenei ​ es político iraní que se desempeña como líder supremo de Irán desde 1989.
Alí Jamenei cayó el 28 de febrero. Foto: Anadolu via Getty Images

El mandatario dijo que dichas decisiones buscan evitar acciones terroristas en contra de los estadounidenses. Aseguró además que, durante casi 50 años, los extremistas han estado atacando a EE. UU. mientras coreaban el lema ‘Muerte a Estados Unidos’ o ‘Muerte a Israel’, o ambos, apuntó.

Medios israelíes aseguran que Donald Trump y Benjamín Netanyahu vieron foto del cuerpo sin vida de Alí Jamenei

Es importante tener en cuenta que esta es una de las primeras declaraciones institucionales de Trump desde que se anunció la operación conjunta con Israel en la madrugada del sábado. El mandatario hasta hace algunos días solo había mantenido entrevistas cortas con medios de comunicación y a través del teléfono.

De acuerdo con las informaciones de la Casa Blanca, el mandatario ha estado durante todo el fin de semana monitoreando la situación en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

Una columna de humo se eleva sobre Abu Dabi desde el lugar del ataque con misiles iraníes el 28 de febrero de 2026.
Una columna de humo se eleva sobre Abu Dabi. Foto: AFP

Más de Mundo

El presidente Donald Trump camina para hablar con la prensa antes de partir a bordo del Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Donald Trump asegura que accedió a hablar con la nueva dirigencia de Irán: “Tendrían que haberlo hecho antes”

Miles de manifestantes llenan la Plaza al‑Sabeen en Sanaá en solidaridad con Irán tras los ataques de EE. UU. e Israel.

Personas llegan a Sanaá en jornada de manifestaciones a favor de Irán

María Corina Machado

María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela con mensaje a los ciudadanos: “La transición a la democracia en Venezuela es indetenible”

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habrían visto una “foto del cuerpo” de Alí Jamenei.

Medios israelíes aseguran que Donald Trump y Benjamín Netanyahu vieron foto del cuerpo sin vida de Alí Jamenei

x

Mahmoud Ahmadinejad habría muerto tras ataques con misiles: el expresidente iraní, marcado por su alianza con Venezuela y su histórica enemistad con Israel

Imágenes difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel muestran el momento del impacto sobre instalaciones que el ejército israelí calificó como objetivos estratégicos en Irán.

Video de las IDF muestra ataque contra objetivos estratégicos en Irán

x

“El mundo puede caer en un abismo irreparable”: papa León XIV alerta por escalada tras ataques de EE. UU. e Israel a Irán

Aeropuertos internacionales reforzaron medidas de seguridad y ajustaron rutas aéreas tras la alerta mundial de viaje emitida por Estados Unidos en medio de la escalada con Irán.

Tensión global: EE. UU. lanza alerta mundial de viaje tras ataques contra Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Donald Trump amenaza con una respuesta “nunca antes vista” si Irán toma represalias: “Un golpe muy fuerte”

Noticias Destacadas