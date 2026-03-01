Donald Trump asegura que accedió a hablar con la nueva dirigencia de Irán: “Tendrían que haberlo hecho antes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que la nueva dirigencia de Irán instaurada tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei pidió hablar con Washington y que él accedió a ello.

“Quieren hablar y he accedido a hablar, así que vamos a hablar con ellos. Tendrían que haberlo hecho antes. Deberían de haber cedido antes en algo que es muy práctico y fácil. Han esperado demasiado”, afirmó Trump desde su mansión de Mar-a-Lago en una entrevista con la revista ‘The Atlantic’.

Sin embargo, poco después, fuentes de la Casa Blanca matizaron que esas conversaciones no tendrán lugar a corto plazo y que la operación militar contra Irán continúa adelante.

“El presidente Trump dijo que la nueva dirigencia potencial de Irán indicó que quieren hablar y que en ese caso él hablará. Por ahora, la Operación Furia Épica continúa sin merma”, explicó un portavoz de la Presidencia a varios medios de comunicación.

Al ser interrogado por cuándo serían esas conversaciones, si hoy o mañana, Trump no fue concreto. “No puedo decirle eso”, afirmó antes de recordar que algunos de los iraníes que han participado en las últimas negociaciones murieron en los bombardeos estadounidenses e israelíes.

“La mayoría de esa gente ya no está. Algunos de los que estábamos tratando ya no están porque ha sido grande. Ha sido un gran golpe”, destacó. “Deberían de haberlo hecho antes. Se han pasado de listos”, argumentó.

El mandatario estadounidense ha sido también preguntado por la duración de la campaña de bombardeos iniciada el sábado y por si afectará a la voluntad de la oposición interna para derrocar al Gobierno iraní.

“Tengo que estudiar la situación cuando pase. No se puede contestar a esa pregunta”, dijo. Sin embargo, expresó su confianza en que habrá un levantamiento contra la República Islámica que tendrá éxito y mencionó las celebraciones en las calles de Irán y el apoyo de los emigrados en ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

Así, manifestó su satisfacción por la reacción del pueblo iraní. “Saben que es muy peligroso. Saben que les he dicho que se queden todos en sus lugares. Creo que es un lugar muy peligroso ahora mismo”, indicó.

“La gente está gritando en las calles con alegría, pero al mismo tiempo están cayendo muchas bombas”, añadió.

A nivel interno, Trump aseguró que el ataque a Irán no afectará a las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre y ha recordado los éxitos económicos de su gestión.

“Tenemos la mejor economía que haya tendido nunca el país. No se escucha más porque personas como usted no escribe sobre ello adecuadamente, pero la economía está para salirse por el tejado y en algunos casos ya lo ha hecho”, resaltó.

De hecho, aseguró que el efecto del ataque contra Irán sobre el precio del petróleo no será tan grande sobre los bolsillos de los estadounidenses. “Podría haber provocado un gran aumento del precio del petróleo si las cosas hubieran ido mal”, ha argumentado. “Veremos lo que pasa. La gente llevaba 47 años deseándolo. Llevan 47 años asesinando a gente y ahora se les ha vuelto en contra”, indicó.

Más tarde, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que Trump mantiene contactos con los dirigentes de Israel, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

“El presidente también ha sido informado del tiroteo en Austin, Texas”, indicó en un mensaje publicado en redes sociales.

