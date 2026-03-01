Mundo

Donald Trump asegura que accedió a hablar con la nueva dirigencia de Irán: “Tendrían que haberlo hecho antes”

La Casa Blanca matizó que esas conversaciones no tendrán lugar a corto plazo y que la ofensiva continuará.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de marzo de 2026, 4:39 p. m.
El presidente Donald Trump camina para hablar con la prensa antes de partir a bordo del Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump camina para hablar con la prensa antes de partir a bordo del Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que la nueva dirigencia de Irán instaurada tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei pidió hablar con Washington y que él accedió a ello.

Quieren hablar y he accedido a hablar, así que vamos a hablar con ellos. Tendrían que haberlo hecho antes. Deberían de haber cedido antes en algo que es muy práctico y fácil. Han esperado demasiado”, afirmó Trump desde su mansión de Mar-a-Lago en una entrevista con la revista ‘The Atlantic’.

🔴 EN VIVO | Conflicto en Medio Oriente: misiles iraníes impactaron en Jerusalén, Israel

Sin embargo, poco después, fuentes de la Casa Blanca matizaron que esas conversaciones no tendrán lugar a corto plazo y que la operación militar contra Irán continúa adelante.

“El presidente Trump dijo que la nueva dirigencia potencial de Irán indicó que quieren hablar y que en ese caso él hablará. Por ahora, la Operación Furia Épica continúa sin merma”, explicó un portavoz de la Presidencia a varios medios de comunicación.

Mundo

Personas llegan a Sanaá en jornada de manifestaciones a favor de Irán

Mundo

María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela con mensaje a los ciudadanos: “La transición a la democracia en Venezuela es indetenible”

Mundo

Medios israelíes aseguran que Donald Trump y Benjamín Netanyahu vieron foto del cuerpo sin vida de Alí Jamenei

Mundo

Mahmoud Ahmadinejad habría muerto tras ataques con misiles: el expresidente iraní, marcado por su alianza con Venezuela y su histórica enemistad con Israel

Mundo

Video de las IDF muestra ataque contra objetivos estratégicos en Irán

Mundo

“El mundo puede caer en un abismo irreparable”: papa León XIV alerta por escalada tras ataques de EE. UU. e Israel a Irán

Estados Unidos

Tensión global: EE. UU. lanza alerta mundial de viaje tras ataques contra Irán

Mundo

Donald Trump amenaza con una respuesta “nunca antes vista” si Irán toma represalias: “Un golpe muy fuerte”

Mundo

Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Mundo

Presidente Donald Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei

Al ser interrogado por cuándo serían esas conversaciones, si hoy o mañana, Trump no fue concreto. “No puedo decirle eso”, afirmó antes de recordar que algunos de los iraníes que han participado en las últimas negociaciones murieron en los bombardeos estadounidenses e israelíes.

Donald Trump y los ataques en Irán.
Donald Trump y los ataques en Irán. Foto: Foto 1: AP / Foto 2: AFP

La mayoría de esa gente ya no está. Algunos de los que estábamos tratando ya no están porque ha sido grande. Ha sido un gran golpe”, destacó. “Deberían de haberlo hecho antes. Se han pasado de listos”, argumentó.

El mandatario estadounidense ha sido también preguntado por la duración de la campaña de bombardeos iniciada el sábado y por si afectará a la voluntad de la oposición interna para derrocar al Gobierno iraní.

Tengo que estudiar la situación cuando pase. No se puede contestar a esa pregunta”, dijo. Sin embargo, expresó su confianza en que habrá un levantamiento contra la República Islámica que tendrá éxito y mencionó las celebraciones en las calles de Irán y el apoyo de los emigrados en ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

Video de las IDF muestra ataque contra objetivos estratégicos en Irán

Así, manifestó su satisfacción por la reacción del pueblo iraní. “Saben que es muy peligroso. Saben que les he dicho que se queden todos en sus lugares. Creo que es un lugar muy peligroso ahora mismo”, indicó.

“La gente está gritando en las calles con alegría, pero al mismo tiempo están cayendo muchas bombas”, añadió.

El humo se eleva en el horizonte después de una explosión en Teherán, Irán.
El humo se eleva en el horizonte después de una explosión en Teherán, Irán. Foto: AP

A nivel interno, Trump aseguró que el ataque a Irán no afectará a las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre y ha recordado los éxitos económicos de su gestión.

Tenemos la mejor economía que haya tendido nunca el país. No se escucha más porque personas como usted no escribe sobre ello adecuadamente, pero la economía está para salirse por el tejado y en algunos casos ya lo ha hecho”, resaltó.

Mahmoud Ahmadinejad habría muerto tras ataques con misiles: el expresidente iraní, marcado por su alianza con Venezuela y su histórica enemistad con Israel

De hecho, aseguró que el efecto del ataque contra Irán sobre el precio del petróleo no será tan grande sobre los bolsillos de los estadounidenses. “Podría haber provocado un gran aumento del precio del petróleo si las cosas hubieran ido mal”, ha argumentado. “Veremos lo que pasa. La gente llevaba 47 años deseándolo. Llevan 47 años asesinando a gente y ahora se les ha vuelto en contra”, indicó.

Más tarde, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que Trump mantiene contactos con los dirigentes de Israel, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

El presidente también ha sido informado del tiroteo en Austin, Texas”, indicó en un mensaje publicado en redes sociales.

*Con información de Europa Press

Más de Mundo

Miles de manifestantes llenan la Plaza al‑Sabeen en Sanaá en solidaridad con Irán tras los ataques de EE. UU. e Israel.

Personas llegan a Sanaá en jornada de manifestaciones a favor de Irán

María Corina Machado

María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela con mensaje a los ciudadanos: “La transición a la democracia en Venezuela es indetenible”

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habrían visto una “foto del cuerpo” de Alí Jamenei.

Medios israelíes aseguran que Donald Trump y Benjamín Netanyahu vieron foto del cuerpo sin vida de Alí Jamenei

x

Mahmoud Ahmadinejad habría muerto tras ataques con misiles: el expresidente iraní, marcado por su alianza con Venezuela y su histórica enemistad con Israel

Imágenes difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel muestran el momento del impacto sobre instalaciones que el ejército israelí calificó como objetivos estratégicos en Irán.

Video de las IDF muestra ataque contra objetivos estratégicos en Irán

x

“El mundo puede caer en un abismo irreparable”: papa León XIV alerta por escalada tras ataques de EE. UU. e Israel a Irán

Aeropuertos internacionales reforzaron medidas de seguridad y ajustaron rutas aéreas tras la alerta mundial de viaje emitida por Estados Unidos en medio de la escalada con Irán.

Tensión global: EE. UU. lanza alerta mundial de viaje tras ataques contra Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Donald Trump amenaza con una respuesta “nunca antes vista” si Irán toma represalias: “Un golpe muy fuerte”

x

Putin condena la muerte del líder supremo iraní y la califica como una “cínica violación de las normas” tras ataques de EE. UU. e Israel

Noticias Destacadas