Mahmoud Ahmadinejad habría muerto tras ataques con misiles: el expresidente iraní, marcado por su alianza con Venezuela y su histórica enemistad con Israel

Los ataques de Estados Unidos e Israel tuvieron como objetivo a varios funcionarios de Irán, incluido el líder supremo, Alí Jemenei.

Redacción Mundo
1 de marzo de 2026, 11:25 a. m.
Expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad.
Expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Foto: Getty Images

De acuerdo con los reportes de los medios iraníes, el expresidente Mahmoud Ahmadinejad habría muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel que fueron dirigidos a altos mandos del país de Medio Oriente.

Ahmadinejad fue presidente de Irán entre los años 2005 y 2013, cuando fue considerado como uno de los mayores enemigos del gobierno israelí. Este habría estado entre los funcionarios que fallecieron en medio de los bombardeos con misiles que fueron perpetrados por las fuerzas estadounidenses e israelíes el sábado 28 de febrero.

Durante sus ocho años de gobierno, Ahmadinejad se convirtió en la imagen pública del programa nuclear de Irán y del desafío de su país con Occidente, especialmente con Estados Unidos. Amenazaba con destruir Israel y llevó a cabo varias acciones abiertamente antisemitas.

También fue acusado de manipular las elecciones presidenciales del 2009, donde salió reelecto para un segundo ciclo; las protestas de ese momento fueron retenidas por las fuerzas públicas, donde fallecieron cientos de personas.

Leader Ali Khamenei
Irán ha tomado represalias por los ataques y la muerte del líder supremo. Foto: Anadolu via Getty Images

Al mismo tiempo, el expresidente tuvo una estrecha relación con Venezuela, con la cual se consolidó la alianza estratégica entre ambos países. En sus años de vida, Hugo Chávez lo describió como un “gladiador de las luchas antiimperialistas”. Ambos firmaron varios acuerdos para fabricar en el país de Latinoamérica tractores y vehículos, cemento y productos petroquímicos.

Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Ahmadinejad visitó en varias oportunidades Caracas, siendo considerado como uno de los aliados más cercanos de Chávez. En sus visitas, los líderes solían fortalecer el “eje de resistencia” frente a las sanciones de Estados Unidos para aquel entonces.

El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán.
El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: AP

Tras la muerte de Chávez, en el 2013, el expresidente de Irán ratificó su apoyo al dictador Nicolás Maduro —quien se plantó en el poder desde ese mismo año— para dar continuidad a los proyectos entre los dos países.

A través de su relación con Chávez, el expresidente Ahmadinejad se acercó también al gobierno de Argentina. En el 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelegida como presidenta, el iraní le compartió un mensaje: “Espero que las relaciones amistosas entre las grandes naciones de Irán y Argentina se desarrollen y expandan aún más en el camino de la prosperidad”.

Durante los últimos años, Ahmadinejad intentó lanzarse a la presidencia de nuevo, pero debido a las tensiones que mantenía con el también fallecido líder supremo de Irán, Alí Jamenei (con quien antes tenía una estrecha relación), el Consejo de Guardianes descalificó su candidatura en el 2017, 2021 y 2024.

