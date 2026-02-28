Irán confirmó la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el marco del ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos este sábado y anunció 40 días de luto oficial en el país árabe, según medios oficiales.

“El Ayatolá Jamenei, el Líder Supremo de la Revolución Islámica, fue martirizado tras un ataque del régimen sionista y Estados Unidos el sábado por la mañana”, indicó la agencia oficial de noticias IRNA.

🔴 En vivo | Irán declara 40 días de luto tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei en ofensiva militar de Israel y Estados Unidos

Jamenei murió en su oficina ubicada en su residencia, según la agencia semioficial iraní Fars, como consecuencia de los bombardeos de Tel Aviv y Washington, que atacaron este sábado de sorpresa el centro de poder del país árabe con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán.

El líder supremo iraní accedió a la cúspide del sistema político instaurado en Irán tras la Revolución Islámica, tras reemplazar en 1989 al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, convirtiéndose en la segunda y hasta ahora última persona en ocupar este cargo.

Los últimos años mantuvo un discurso de línea dura sobre asuntos internacionales, especialmente en torno a la proyección de Teherán en la región, así como a nivel interno en lo relativo a la imposición de políticas conservadoras entre la sociedad, lo que ha generado críticas por la represión contra disidentes y la obligatoriedad del velo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado ya la muerte del líder supremo de Irán. “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, aseguró el inquilino de la Casa Blanca.

“Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, señaló el presidente estadounidense.

Mensaje de Donald Trump sobre el líder iraní Alí Jamenei en su cuenta de Truth Social. Foto: Captura de pantalla

Según Trump, el ayatolá “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” en colaboración con Israel. “Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada”, ha afirmado sobre la operación que ha acabado con la vida de Jamenei.

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra “ubicaciones que suponían una amenaza inminente”, con el sector militar y nuclear en el foco. Washington ha declarado que el objetivo de la ofensiva es “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”.

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Estados Unidos atacó este sábado a Irán con el apoyo de Israel.

Las autoridades iraníes denunciaron una “agresión militar criminal” que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y lanzaron ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

