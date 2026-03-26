Ecuador contrasta información del The New York Times sobre bombardeo en frontera con Colombia

El Ministerio de Defensa emitió este miércoles 25 de marzo de 2026 un pronunciamiento respecto a la información publicada por el diario estadounidense New York Times, en la que se señala que el bombardeo habría ocurrido en una finca dedicada a la producción lechera y no en un campamento vinculado al narcotráfico.

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Según la institución, en esa área se estaban organizando actividades delictivas que desencadenaron hechos graves contra el país, entre ellos el asesinato de 11 militares en Alto Punino, así como un ataque armado dirigido contra personal de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que dejó como saldo un soldado fallecido y cuatro heridos.

“En el sector donde se ejecutó la operación militar se registraron hallazgos vinculados a actividades ilícitas, entre ellos un fusil semiautomático y un alimentador con 30 cartuchos”, dice el comunicado.

En la fotografía se observa un artefacto explosivo en el suelo de Vereda El Amarradero, departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, el 17 de marzo de 2026. (Foto de Wilmar Garzín Melendes / AFP) Foto: AFP

A través de sus redes sociales, la entidad destacó que el operativo se llevó a cabo dentro de la estrategia denominada Ofensiva Total contra el crimen organizado, específicamente contra los llamados Comandos de la Frontera, y que contó con el respaldo de Estados Unidos.

“Antes, durante y después de la operación, el área fue reconocida, asegurada y aislada para evitar daños colaterales. En ese contexto, se aclara que el lugar intervenido no correspondía a una granja lechera, ya que en el sector no existía presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo”, dice el comunicado.

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De igual manera, indicó que alias “Mono Tole”, presuntamente vinculado a estas organizaciones, es considerado un objetivo prioritario para las autoridades de Ecuador y Colombia, figurando además entre los más buscados en este último país. En ese contexto, el Ministerio subrayó que rechaza cualquier afirmación que tergiverse los hechos.

“Adicionalmente, en esta zona se planificaban acciones criminales que derivaron en hechos graves contra el país, como el asesinato de 11 militares en Alto Punino y un ataque armado contra personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que dejó un militar fallecido y cuatro heridos”, dice el texto.

Frontera colombo-ecuatoriana Foto: Guillermo Torres / Semana

“El Ministerio de Defensa Nacional rechaza cualquier aseveración que distorsione los hechos. Las Fuerzas Armadas continuarán actuando con firmeza frente al crimen organizado transnacional, en defensa del país y de las familias ecuatorianas”, concluyó la cartera de Defensa.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, aseguró que la bomba ecuatoriana encontrada en la parte colombiana de la frontera fue un “hecho accidental”, tras el hallazgo que agravó la tensión diplomática bilateral la semana pasada.

En plena guerra arancelaria entre las naciones vecinas, Colombia encontró un explosivo sin detonar en su parte de la línea fronteriza y acusó a Ecuador de bombardeo. El presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, negó las acusaciones.

Gusatvo Petro y Daniel Noboa Foto: Presidencia / AP

Tras una investigación, la cartera de Defensa colombiana concluyó que el artefacto cayó inicialmente en Ecuador y rebotó accidentalmente hasta llegar a suelo colombiano.

“El bombardeo no fue dirigido contra Colombia. Se trató de un hecho accidental”, dijo en X el ministro Sánchez.