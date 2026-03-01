Mundo

Medios israelíes aseguran que Donald Trump y Benjamín Netanyahu vieron foto del cuerpo sin vida de Alí Jamenei

La acción se enmarcó en una ofensiva amplia ejecutada en horas de la mañana contra instalaciones clave en Teherán, entre ellas el complejo donde se encontraba el ayatolá.

Redacción Mundo
1 de marzo de 2026, 12:08 p. m.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habrían visto una “foto del cuerpo” de Alí Jamenei.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habrían visto una “foto del cuerpo” de Alí Jamenei. Foto: Montaje SEMANA con fotos de AFP y Getty Images

Este sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo un ataque “de gran envergadura” contra Irán, con explosiones registradas en Teherán y otras ciudades. Como resultado del operativo, el líder supremo Alí Jamenei murió en el operativo.

Además, de acuerdo con dos cadenas de televisión de Israel, tanto el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron informados del resultado y habrían recibido una imagen del cuerpo recuperado por autoridades iraníes entre los restos del lugar atacado.

Alí Jamenei ​ es político iraní que se desempeña como líder supremo de Irán desde 1989.
Según los medios televisivos israelíes Channel 12 y KAN, ambos líderes observaron una fotografía que mostraría el cadáver del dirigente iraní tras el operativo militar.

Estas versiones surgieron en medio de una creciente tensión regional y pocas horas después de que el jefe del Gobierno israelí afirmara públicamente que existen señales que apuntan a la muerte del líder iraní tras una acción conjunta contra objetivos estratégicos en Irán.

“Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Jamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo residencial”, informó la cadena pública israelí KAN, sin mostrar públicamente la imagen a la que hacían referencia.

Por su parte, la cadena privada Channel 12 afirmó que una fotografía del cuerpo de Alí Jamenei fue mostrada directamente tanto a Benjamín Netanyahu como a Donald Trump; sin embargo, no presentó evidencias visuales que respalden esa afirmación.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Foto: Getty Images via AFP

La ausencia de una confirmación oficial desde Teherán mantiene en alerta a la comunidad internacional, que sigue con cautela cada informe y filtración sobre el paradero del líder supremo de Irán, considerado una de las figuras más reservadas y fuertemente protegidas del país.

Algunos expertos señalan que, si se confirmara la muerte de Alí Jamenei, las repercusiones políticas, religiosas y militares serían profundas tanto a nivel interno como regional, lo que podría redefinir el rumbo del conflicto; mientras tanto, los reportes difundidos por medios israelíes permanecen sin verificación independiente y el escenario global continúa en espera de información concluyente.

