Confidenciales

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato estos 14 países

El gobierno de Donald Trump lanzó la advertencia en medio del conflicto que mantiene junto a Israel contra Irán.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Mundo
2 de marzo de 2026, 7:09 p. m.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo la petición.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo la petición. Foto: Getty Images

Washington instó este lunes a los estadounidenses a abandonar de inmediato gran parte de Oriente Medio, incluidos Egipto y los estados del Golfo, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Departamento de Estado “insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de los países enumerados a continuación utilizando el transporte comercial disponible, debido a los graves riesgos de seguridad”, escribió Mora Namdar, secretaria de Estado adjunta para asuntos consulares, en la red social X.

En específico, el gobierno de Donald Trump instó a sus connacionales a “utilizar el transporte comercial disponible” para salir de Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza ocupadas, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, según informó en X Mora Namdar.

🔴 EN VIVO Tensión en Oriente Medio | Revelan cuántos objetivos ha bombardeado EE. UU. en el conflicto contra Irán

Estados Unidos atacó a Irán “de manera preventiva” tras enterarse de que Israel iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadounidenses, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. “Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas”, declaró Rubio a los periodistas.

Confidenciales

Juan Manuel Cortes propone que subsidio familiar sea reconocido como factor salarial de retiro de militares y policías

Confidenciales

La Alianza Verde y En Marcha le pidieron a sus militantes no votar las consultas del 8 de marzo

Confidenciales

Petro desmiente alerta de atentado en contra del gobernador de Antioquia y del alcalde de Medellín

Confidenciales

Abelardo de la Espriella dice qué hará con las personas que no voten por él: “Ni los de antes pudieron”

Confidenciales

Registraduría y TikTok lanzan alianza por elecciones: así podrá consultar información sobre el proceso electoral

Confidenciales

El procurador general, Gregorio Eljach, reconoció que es masón y dijo, con orgullo, que tiene el grado más alto: “Es una filosofía de vida”

Confidenciales

Daniel Coronell se pone a pelear con Grok, por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, y la inteligencia artificial lo desmiente

Mundo

🔴 EN VIVO Tensión en Oriente Medio | Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí fue atacada por drones iraníes

Estados Unidos

Donald Trump no habría tenido la iniciativa: Marco Rubio revela por qué EE. UU. se sumó a los bombardeos en Irán

Mundo

Marco Rubio rompió el silencio sobre ataque a escuela en Irán que dejó 168 muertos

Estados Unidos afirma que en las primeras 48 horas de la guerra contra Irán ha impactado más de 1.250 objetivos. Incluyen centros de mando y control, bases de misiles balísticos, naves de la armada iraní y sitios de misiles antibuque, según una hoja de datos publicada por el Comando Central (Centcom) a cargo de las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio.

Más de Confidenciales

Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara.

Juan Manuel Cortes propone que subsidio familiar sea reconocido como factor salarial de retiro de militares y policías

Elecciones, votaciones, voto

La Alianza Verde y En Marcha le pidieron a sus militantes no votar las consultas del 8 de marzo

Andrés Julián Rendón, Gustavo Petro y Federico Gutiérrrez

Petro desmiente alerta de atentado en contra del gobernador de Antioquia y del alcalde de Medellín

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella dice qué hará con las personas que no voten por él: “Ni los de antes pudieron”

El registrador, Hernán Penagos, afirmó que la alianza con TikTok permite que los ciudadanos acudan a votar de manera informada.

Registraduría y TikTok lanzan alianza por elecciones: así podrá consultar información sobre el proceso electoral

EL DEBATE

El procurador general, Gregorio Eljach, reconoció que es masón y dijo, con orgullo, que tiene el grado más alto: “Es una filosofía de vida”

Daniel Coronell y su discusión con Grok, por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

Daniel Coronell se pone a pelear con Grok, por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, y la inteligencia artificial lo desmiente

Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.

Buscan fortalecer el acceso a la justicia en Nariño

mauricio cárdenas Exministro de Hacienda

Mauricio Cárdenas cerró campaña en Bogotá y reafirmó sus propuestas para dar solución a las problemáticas del país

Noticias Destacadas