Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato estos 14 países

Washington instó este lunes a los estadounidenses a abandonar de inmediato gran parte de Oriente Medio, incluidos Egipto y los estados del Golfo, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Departamento de Estado “insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de los países enumerados a continuación utilizando el transporte comercial disponible, debido a los graves riesgos de seguridad”, escribió Mora Namdar, secretaria de Estado adjunta para asuntos consulares, en la red social X.

En específico, el gobierno de Donald Trump instó a sus connacionales a “utilizar el transporte comercial disponible” para salir de Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza ocupadas, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, según informó en X Mora Namdar.

🔴 EN VIVO Tensión en Oriente Medio | Revelan cuántos objetivos ha bombardeado EE. UU. en el conflicto contra Irán

Estados Unidos atacó a Irán “de manera preventiva” tras enterarse de que Israel iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadounidenses, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. “Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas”, declaró Rubio a los periodistas.

Estados Unidos afirma que en las primeras 48 horas de la guerra contra Irán ha impactado más de 1.250 objetivos. Incluyen centros de mando y control, bases de misiles balísticos, naves de la armada iraní y sitios de misiles antibuque, según una hoja de datos publicada por el Comando Central (Centcom) a cargo de las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio.