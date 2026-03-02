Mundo

Marco Rubio rompió el silencio sobre ataque a escuela en Irán que dejó 168 muertos

El secretario de Estado respondió luego de las acusaciones contra Estados Unidos de haber liderado dicho bombardeo.

Redacción Mundo
2 de marzo de 2026, 6:30 p. m.
Marco Rubio y el ataque a una escuela en Irán
Marco Rubio y el ataque a una escuela en Irán Foto: Getty Images / AFP

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo este lunes que Estados Unidos no atacaría “deliberadamente” una escuela, después de que Irán denunciara la muerte de 168 personas en un presunto ataque de Estados Unidos e Israel contra un centro educativo en el sur del país y que ha denunciado el régimen iraní como un “crimen de guerra”.

“Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela. Nuestros objetivos son los misiles, tanto la capacidad de fabricarlos como la de lanzarlos”, dijo Rubio a los periodistas, añadiendo que el Pentágono investiga el incidente que se ha hecho viral en medio del conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán, pero del cual no se ha podido confirmar la autoría hasta ahora.

Por su parte, el ejército israelí declaró el domingo no estar al tanto de un ataque israelo-estadounidense contra una escuela en Irán. “En este momento, no tenemos conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar (...) Operamos con extrema precisión”, declaró el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, en una rueda de prensa en respuesta a preguntas sobre el ataque.

Esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA, muestra el lugar de un ataque contra una escuela de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán, el 28 de febrero de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. La emisora ​​pública israelí informó que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, había sido el objetivo. La república islámica respondió con bombardeos de misiles contra los países del Golfo e Israel. (Foto de ALI NAJAFI / ISNA / AFP)
Lugar de un ataque contra una escuela de niñas en Minab, en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán. Foto: AFP

En un comunicado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque de “salvajada” que “constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.

Mundo

El embajador iraní ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, también denunció el “crimen de guerra” de las muertes de civiles, en particular las de más de 100 niños en la escuela Minab, en el sur de Irán.

“Es lamentable que algunos miembros de este órgano, en un claro doble rasero, pasen por alto el flagrante acto de agresión cometido por Estados Unidos e Israel contra Irán, y condenen a Irán por usar su derecho inherente a la autodefensa en la Carta de la ONU”, afirmó el representante del régimen iraní.

x
Marco Rubio, secretario de Estado de la Casa Blanca. Foto: Getty

Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de bombardeos contra su enemigo desde el sábado en la mañana que, según afirmaron sus gobernantes, terminaron con la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei. De igual manera, los ataques contra Irán fueron de manera “preventiva”, según aseguró Rubio.

¿Cuál es la capacidad de armas nucleares de Estados Unidos, Irán e Israel?, se encienden las alarmas en pleno conflicto

“Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas”, declaró Rubio a los periodistas. “Si nos hubiéramos quedado esperando a que ese ataque ocurriera antes de golpearlos, habríamos sufrido muchas más bajas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada” de atacar junto a Israel, señaló el secretario de Estado de Donald Trump.

*Con información de AFP.

