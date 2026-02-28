El presidente Gustavo Petro cuestionó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán e instó a que se dé un desarme nuclear en el mundo. El jefe de Estado colombiano reaccionó a la caída de un misil sobre una escuela de primaria dedicada a la educación de niñas.

“El balance de la violencia mundial de hoy parece ser 50 niñas menores de edad asesinadas por un misil de Netanyahu. Se llama barbarie y de nada sirve decirles a las mujeres de Irán que se liberen quitándose sus velos, si quienes eso piden, matan a sus hijas”, escribió Petro en su cuenta de X.

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Gustavo Petro frente a los bombardeos a Irán

El recinto educativo llevaba el nombre de Shajareh Tayyebeh y en el lugar se encontraban 170 estudiantes. La información preliminar indica que al menos 24 personas habrían fallecido en el lugar ubicado en la ciudad de Minab, ubicada en el sur del país, uno de los puntos que fue atacado por la alianza de la administración de Donald Trump con Benjamín Netanyahu.

“La conversación sobre desarme nuclear entre Estados Unidos e Irán debe mantenerse. Y la humanidad debe exigir que Israel y Palestina realicen elecciones libres para elegir sus gobernantes”, reclamó Petro.

En otro mensaje, el mandatario colombiano afirmó que el presidente estadounidense “se equivocó” en su decisión de lanzar una arremetida contra Irán y pidió una conversación en Naciones Unidas sobre ese conflicto.