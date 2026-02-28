Confidenciales

Gustavo Petro reaccionó a la caída de un misil sobre una escuela de niñas en Irán: “Barbarie”

El presidente reclamó que se dé una conversación sobre el conflicto de Estados Unidos e Israel con ese país en el marco de Naciones Unidas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 10:46 a. m.
El presidente Gustavo Petro cuestionó la caída de un misil sobre una escuela en la ciudad de Minab, en Irán.
El presidente Gustavo Petro cuestionó la caída de un misil sobre una escuela en la ciudad de Minab, en Irán. Foto: PRESIDENCIA

El presidente Gustavo Petro cuestionó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán e instó a que se dé un desarme nuclear en el mundo. El jefe de Estado colombiano reaccionó a la caída de un misil sobre una escuela de primaria dedicada a la educación de niñas.

“El balance de la violencia mundial de hoy parece ser 50 niñas menores de edad asesinadas por un misil de Netanyahu. Se llama barbarie y de nada sirve decirles a las mujeres de Irán que se liberen quitándose sus velos, si quienes eso piden, matan a sus hijas”, escribió Petro en su cuenta de X.

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Gustavo Petro frente a los bombardeos a Irán

El recinto educativo llevaba el nombre de Shajareh Tayyebeh y en el lugar se encontraban 170 estudiantes. La información preliminar indica que al menos 24 personas habrían fallecido en el lugar ubicado en la ciudad de Minab, ubicada en el sur del país, uno de los puntos que fue atacado por la alianza de la administración de Donald Trump con Benjamín Netanyahu.

“La conversación sobre desarme nuclear entre Estados Unidos e Irán debe mantenerse. Y la humanidad debe exigir que Israel y Palestina realicen elecciones libres para elegir sus gobernantes”, reclamó Petro.

Confidenciales

“Yo no voy a votar por ninguna consulta, hay que cambiar el Congreso”: presidente Gustavo Petro

Confidenciales

Salvavidas al petrismo de cara a las elecciones al Congreso

Confidenciales

Novedades sobre la reforma pensional y la Corte Constitucional

Confidenciales

Las cuentas de la consulta de octubre pasado, en la que ganó Iván Cepeda

Confidenciales

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidirá en el caso de los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD

Confidenciales

La Plazoleta de la Paz Electoral: así se llamará un reconocido lugar de la Registraduría

Confidenciales

La historia de la mujer detenida con un arma de fuego, en un acto de Paloma Valencia y Álvaro Uribe en Honda

Política

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Gustavo Petro frente a los bombardeos a Irán

Política

La peligrosa narrativa del fraude: mitos y verdades del sistema electoral colombiano

Nación

Exclusivo: la familia del niño Kevin Acosta denunciará al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud y al gerente de la Nueva EPS

En otro mensaje, el mandatario colombiano afirmó que el presidente estadounidense “se equivocó” en su decisión de lanzar una arremetida contra Irán y pidió una conversación en Naciones Unidas sobre ese conflicto.

Más de Confidenciales

El presidente Gustavo Petro habló sobre las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

“Yo no voy a votar por ninguna consulta, hay que cambiar el Congreso”: presidente Gustavo Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Salvavidas al petrismo de cara a las elecciones al Congreso

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.

Novedades sobre la reforma pensional y la Corte Constitucional

IVÄN CEPEDA

Las cuentas de la consulta de octubre pasado, en la que ganó Iván Cepeda

No

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidirá en el caso de los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD

Registraduría Nacional.

La Plazoleta de la Paz Electoral: así se llamará un reconocido lugar de la Registraduría

ed 2275

La historia de la mujer detenida con un arma de fuego, en un acto de Paloma Valencia y Álvaro Uribe en Honda

Nuevo giro en el caso de las niñas envenenadas con talio en Bogotá; familiares también presentan rastros del tóxico

Zulma Guzmán pidió que, en caso de ser extraditada a Colombia, sea recluida en una guarnición militar

Roy Barreras.

Así va el caso de Roy Barreras en el Consejo de Estado

Noticias Destacadas