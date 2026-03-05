Deportes

Contundente mensaje de Trump desde la Casa Blanca: expuso la pasión de su hijo por Lionel Messi y habló de Pelé

Foto histórica. Donald Trump entró con Lionel Messi a la Casa Blanca y le dio la bienvenida al Inter Miami.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de marzo de 2026, 7:20 p. m.
Donald Trump con Lionel Messi.
Donald Trump con Lionel Messi. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impactó al mundo con una particular visita este juees, 5 de marzo, a la Casa Blanca en Washington. En medio de la tensión por la guerra que se vive en el Medio Oriente contra Irán, el presidente de Estados Unidos sorprendió entrando a uno de los salones en compañía de Lionel Messi.

Mientras se alistaba para un breve reporte de la guerra contra Irán y la posible avanzada contra el régimen cubano, Trump rompió el hielo con el histórico jugador argentino, citó al brasileño Pelé y confesó que Lionel Messi es el mejor de la historia. Además, el mandatario estadounidense felicitó al Inter Miami por el título de la MLS Cup 2025.

Donald Trump con el presidente del Inter Miami y Lionel Messi.
Donald Trump con el presidente del Inter Miami y Lionel Messi. Foto: Getty Images

En medio de la charla y del amistoso momento, Trump también confesó que su hijo, Barron, es fanático de Messi y que se siente muy complacido al estar rodeado de personas que aman a Estados Unidos.

El presidente norteamericano recibió varios detalles del Inter Miami, entre los que se destaca un reloj Tudor, un balón firmado por Messi y una camiseta del club del estado de la Florida con su nombre en la espalda.

Básicamente, el momento y la histórica fotografía fue clave para impactar al mundo y sentenciar a Irán desde Washington, en una avanzada por el Golfo Pérsico que ya suma más de 800 muertos, entre los que se destaca Alí Jameneí, el líder supremo iraní abatido durante un ataque estadounidense.

Mensaje de Trump a Irán y Cuba

Con Lionel Messi a su lado derecho, Trump dio un balance de la avanzada contra Irán y confesó que han llamado desde Teherán pidiendo un trato o acuerdos para el cese al fuego. Además, expuso que las autoridades iraníes ya perdieron la autonomía aérea.

Por otra parte, el mandatario estadounidense aprovechó la visita del presidente del Inter Miami, Jorge Mas Santos, de raíces cubanas, para advertir a La Habana y su régimen.

“Tenemos el ejército más poderoso del mundo. Ahora nosotros queremos pelear más que ellos. Llaman pidiendo un trato, es tarde para eso”, dijo ante los medios.

Luego, continuó con el mensaje para Cuba. Le dijo a Jorge Mas que pronto podrá estar de vuelta en su país, sin tener la aprobación de Donald Trump y que celebrarán por separado.

“Quería esperar un par de semanas, pero sospecho que pronto estaremos juntos nuevamente, celebrando lo que está sucediendo en Cuba”, le dijo Trump al presidente del Inter Miami.

