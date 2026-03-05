El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “Cuba caerá”, un episodio, ha subrayado, que será “la cereza del pastel” después de décadas de bloqueo estadounidense, al tiempo que se ha jactado de que la crisis que padece la isla se debe a él. “De lo contrario no tendrían este problema”, dijo.

“Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, delaró el mandatario durante una entrevista para el diario Politico, en la que ha confirmado que se encuentran en conversaciones con las autoridades de la isla.

Miguel Díaz-Canel junto al mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

“Cuba caerá (...) Después de 50 años, eso es la cereza del pastel”, ha valorado Trump, quien ha puesto a Venezuela como ejemplo de cómo podrían ser las relaciones en el futuro entre Washington y La Habana.

“Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”, ha dicho.

En los últimos meses, Cuba ha visto reducido el abastecimiento de petróleo como consecuencia del arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026, en una sorpresiva operación de Estados Unidos.

En medio de sus amenazas contra la isla, semanas después, el presidente Trump sacó adelante una orden ejecutiva por la cual impondría aranceles a todos aquellos países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, ahondando aún más la crisis de desabastecimiento, pero también humanitaria.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

“El Gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró el presidente estadounidense a la prensa al salir de la Casa Blanca para un viaje a Texas.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que Cuba necesitaba un “cambio radical”, poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por “razones humanitarias”.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo energético a Cuba desde enero, alegando la supuesta “amenaza excepcional” que la isla, ubicada a solo 150 km de la costa de Florida, representa para la seguridad nacional estadounidense.

Las señales del deterioro en la isla son cada vez más evidentes. Sus habitantes parecen vivir en un país atascado en el tiempo. Foto: AFP

Según el Miami Herald, al margen de ese encuentro, funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado se reunieron el con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro.

Rodríguez Castro no ocupa ningún cargo oficial en el Gobierno cubano, pero es considerado una figura influyente en la isla.

El medio de comunicación Axios ya había informado la semana pasada que Rubio, nacido en Estados Unidos pero de padres cubanos, había estado en contacto con Rodríguez Castro.

*Con información de AFP.