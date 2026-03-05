MUNDO

“También va a caer”: Donald Trump confirma próximo objetivo en Latinoamérica en plena entrevista

El diario ‘Político’ reveló la entrevista exclusiva donde surgen detalles inéditos sobre los próximos pasos del mandatario norteamericano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
5 de marzo de 2026, 1:51 p. m.
Presidente Donald Trump.
Presidente Donald Trump. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “Cuba caerá”, un episodio, ha subrayado, que será “la cereza del pastel” después de décadas de bloqueo estadounidense, al tiempo que se ha jactado de que la crisis que padece la isla se debe a él. “De lo contrario no tendrían este problema”, dijo.

“Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, delaró el mandatario durante una entrevista para el diario Politico, en la que ha confirmado que se encuentran en conversaciones con las autoridades de la isla.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump.
Miguel Díaz-Canel junto al mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

“Cuba caerá (...) Después de 50 años, eso es la cereza del pastel”, ha valorado Trump, quien ha puesto a Venezuela como ejemplo de cómo podrían ser las relaciones en el futuro entre Washington y La Habana.

“Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”, ha dicho.

Mundo

Estas son las investigaciones que enfrentó el actor que participó en millonaria película del Gobierno Petro

Mundo

Histórico: tras 5 años, American Airlines recibe luz verde para volver a volar entre Miami y Venezuela

Mundo

Donald Trump revela exigencia para elección del próximo líder de Irán y pone como ejemplo a Venezuela

Mundo

Como un videojuego: el video con el que la Casa Blanca mostró los ataques a Irán en redes y que genera controversia

Mundo

Estados Unidos advierte a gobiernos de Latinoamérica y anuncia una ofensiva sin precedentes contra los carteles

Mundo

Estas son las fuerzas aéreas más poderosas del mundo

Mundo

Hombre acusado de complot para matar a Trump dio la razón por la que lo hizo y vinculó a un país en guerra

Política

Gustavo Petro le solicitó a Donald Trump “salir del conflicto armado contra Irán” y le pidió hacer un “pacto por la vida”

Mundo

Nuevo apagón masivo en Cuba despierta alertas por el estado de la isla. Dos tercios del país quedaron a oscuras

Mundo

Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a la Casa Blanca y aumentan las tensiones con Donald Trump

Gobierno Trump dice que el régimen de Irán está siendo “aplastado” y da pistas del futuro del país

En los últimos meses, Cuba ha visto reducido el abastecimiento de petróleo como consecuencia del arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026, en una sorpresiva operación de Estados Unidos.

En medio de sus amenazas contra la isla, semanas después, el presidente Trump sacó adelante una orden ejecutiva por la cual impondría aranceles a todos aquellos países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, ahondando aún más la crisis de desabastecimiento, pero también humanitaria.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla.

X
Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

“El Gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró el presidente estadounidense a la prensa al salir de la Casa Blanca para un viaje a Texas.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que Cuba necesitaba un “cambio radical”, poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por “razones humanitarias”.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo energético a Cuba desde enero, alegando la supuesta “amenaza excepcional” que la isla, ubicada a solo 150 km de la costa de Florida, representa para la seguridad nacional estadounidense.

Las señales del deterioro en la isla son cada vez más evidentes. Sus habitantes parecen vivir en un país atascado en el tiempo.
Las señales del deterioro en la isla son cada vez más evidentes. Sus habitantes parecen vivir en un país atascado en el tiempo. Foto: AFP

Según el Miami Herald, al margen de ese encuentro, funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado se reunieron el con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro.

Rodríguez Castro no ocupa ningún cargo oficial en el Gobierno cubano, pero es considerado una figura influyente en la isla.

El medio de comunicación Axios ya había informado la semana pasada que Rubio, nacido en Estados Unidos pero de padres cubanos, había estado en contacto con Rodríguez Castro.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Gustavo Petro junto a Cuba Gooding Jr.

Estas son las investigaciones que enfrentó el actor que participó en millonaria película del Gobierno Petro

American Airlines opera una de las mayores flotas del mundo, con aproximadamente 900 aviones.

Histórico: tras 5 años, American Airlines recibe luz verde para volver a volar entre Miami y Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Donald Trump revela exigencia para elección del próximo líder de Irán y pone como ejemplo a Venezuela

Call of duty

Como un videojuego: el video con el que la Casa Blanca mostró los ataques a Irán en redes y que genera controversia

El anuncio fue hecho por Pete Hegseth

Estados Unidos advierte a gobiernos de Latinoamérica y anuncia una ofensiva sin precedentes contra los carteles

El F-16 representa cerca del 15% de la flota mundial con más de 4,600 unidades fabricadas y operado por más de 25 países.

Estas son las fuerzas aéreas más poderosas del mundo

Donald Trump y Asif Raza Merchant

Hombre acusado de complot para matar a Trump dio la razón por la que lo hizo y vinculó a un país en guerra

a

Estos son los únicos países de América Latina que poseen las 4 estaciones del año

Sebastián Loaiza Tobio

Él era Sebastián Loaiza Tobio, colombiano que murió en Dubái en un bombardeo

Noticias Destacadas