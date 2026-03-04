Mundo

Ecuador expulsó al embajador de Cuba y a toda la misión diplomática del país, ¿cuáles son las razones?

El Gobierno ecuatoriano concedió “un plazo de 48 horas para que el embajador y todos los funcionarios de esa misión abandonen el territorio nacional”.

Redacción Mundo
4 de marzo de 2026, 6:04 p. m.
Daniel Noboa y la bandera de Cuba.
Daniel Noboa y la bandera de Cuba. Foto: Getty Images

El Gobierno de Ecuador, dirigido Daniel Noboa, expulsó el miércoles al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a toda su misión diplomática, informó la cancillería de ese país a través de un comunicado dado a conocer en sus canales oficiales.

El presidente Daniel Noboa es un estrecho aliado en la región del mandatario estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno ha endurecido las medidas de bloqueo contra la dictadura que administra la isla de Cuba. La víspera, Ecuador ordenó terminar las funciones del embajador José María Borja en La Habana.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”: Donald Trump vuelve a poner los ojos en la isla

Sin detallar razones, la cancillería ecuatoriana declaró persona “non grata” a Gutiérrez y concedió “un plazo de 48 horas (...) para que el Embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional”, según el mencionado comunicado, en el cual no se explican mayores detalles al respecto.

Tras la medida, el presidente ecuatoriano publicó un video en su cuenta de X donde se ve cómo en la terraza de la embajada cubana en Quito se estaban quemando masivamente documentos. “Parrillada de papeles”, puso el mandatario sobre el episodio.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: Europa Press via Getty Images

La expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá el presidente Donald Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el 7 de marzo. Un periodista de la AFP observó a varios militares fuertemente armados y policías caminar por los exteriores de la embajada cubana en Quito.

Según el comunicado, Ecuador ampara la decisión en la Convención de Viena, que le permite a un Estado declarar persona non grata a un miembro del personal diplomático en “cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión”, lo cual se tomó en la decisión de parte del gobierno de Daniel Noboa.

Cuba da un giro histórico y permitirá, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas

La relación entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder, y luego de su reelección el año pasado, esto tras vencer a los movimientos de izquierda cercanos al expresidente Rafael Correa, representados por la entonces candidata Luisa González. Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Donald Trump felicitó la reelección de Daniel Noboa.
Daniel Noboa y Donald Trump. Foto: Win McNamee / Fotógrafo de plantilla/Getty Images

Trump dijo a finales de febrero que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba, al tiempo que impone desde inicios de año un bloqueo energético a la isla comunista, ubicada a solo 150 kilómetros de la costa de Florida. El mandatario estadounidense considera a Cuba una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense.

El gobierno de Donald Trump impuso un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla de gobierno comunista.

Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

*Con información de AFP.

