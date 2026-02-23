Canciller de Cuba acusa a EE. UU. de “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo”

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró el lunes en Ginebra que la “escalada agresiva” de Estados Unidos contra la isla busca provocar “una catástrofe humanitaria” en el país. En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido el embargo contra Cuba —vigente desde 1962— y ha presionado a otros países, entre ellos Venezuela, para que dejen de enviarle petróleo.

Debilitada también por el fin del suministro de petróleo por parte de Caracas, Cuba se enfrenta a importantes carencias de combustible y a cortes de electricidad.

Estados Unidos “impone ahora un bloqueo energético y se propone crear una catástrofe humanitaria utilizando como pretexto la absurda aseveración de que Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional”, dijo el canciller ante la Conferencia de Desarme en Ginebra.

El canciller denunció “acciones criminales e ilegales que constituyen un despiadado castigo colectivo al pueblo cubano”. A finales de enero, un decreto estadounidense firmado por Trump calificaba a la isla de “amenaza extraordinaria” para Estados Unidos.

“Cuba no amenaza a los Estados Unidos ni a ningún otro país”, insistió el jefe de la diplomacia cubana, y aseguró que su país no aplica “políticas con abiertos propósitos de dominación, ni es el país que despliega fuerzas militares y viola la soberanía e integridad territorial de otros estados”.

“Permanecer impasibles ante estas pretensiones de imponer una tiranía global pone en riesgo a todos los estados sin excepción”, aseguró.

Bruno Rodríguez también intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en sesión este lunes en Ginebra, y aseguró que “impediremos una crisis humanitaria en Cuba, aunque eso nos cueste caro en penalidades y sufrimientos”,

La semana pasada, el presidente estadounidense dijo que Cuba es un “país fallido” y exhortó al país a alcanzar un acuerdo, al tiempo que rechaza la idea de una operación para derrocar el régimen.

En una entrevista con al editora general de SEMANA, Cristina Castro, el excanciller Julio Londoño Paredes explicó lo que se está viviendo en la isla. Londoño fue embajador allí durante 12 años y conoció de cerca a Fidel Castro.

El excanciller aseguró que “Cuba enfrenta una de las peores situaciones desde el triunfo de la revolución en 1959. Pero lo que ha sucedido en Cuba es simplemente el efecto de una mala administración, de una política económica absurda y, naturalmente, de la caída del socialismo en el mundo. Porque también creo que la situación de Cuba es la demostración del fracaso del sistema socialista. Así pasó exactamente con la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética”.

Londoño cree que la situación que vive la isla dista mucho de las circunstancias que llevaron a los Estados Unidos a intervenir militarmente en Venezuela. Sobre las declaraciones de Donald Trump en el sentido de que “Cuba está a punto de caer”, el excanciller dice: “Yo creo que son expresiones. Creo que son más deseos que otras cosas, porque al señor presidente de los Estados Unidos seguramente se le olvidan los riesgos que corre su país en el momento en que la isla caiga. Cuba no es Venezuela. Había ya ocho millones de venezolanos en todo el mundo. Pero los cubanos podrían salir todos en una situación extrema. La isla podría desocuparse”.

“Y hay un elemento adicional: Venezuela tiene petróleo, es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene gas, tiene hierro, tiene acero, tiene coltán, tiene energía. Cuba no tiene eso. No hay un interés especial de los Estados Unidos en ese sentido”, agrega.

Sin embargo, aclara que la situación que vive la isla “es muy seria, muy grave, porque no solamente es el problema de energía, la falta de luz, a la que se han acostumbrado los cubanos. No crean, en el tiempo que yo estuve allá había también muchos días sin luz, sin energía. Pero hay también la crisis alimenticia, la crisis de salud, un conjunto de hechos que están colapsando prácticamente el país. Es el epílogo de una serie de hechos. Pero yo dudo mucho que los Estados Unidos y el presidente Trump lleguen hasta una acción similar a la del caso de Maduro, a la extracción de Maduro”.

