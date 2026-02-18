Mundo

Gobierno Trump exige cambios drásticos a Cuba y advierte a la dictadura de que “el país está derrumbándose”

La Casa Blanca insistió en que a Estados Unidos le conviene una Cuba “libre y próspera”, aunque negó acciones directas para forzar un cambio.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
18 de febrero de 2026, 4:30 p. m.
Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington
Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este lunes que Cuba debe realizar “cambios muy drásticos” si quiere convertirse “pronto” en una democracia “verdaderamente libre y próspera”, en medio de las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos a la isla y a la dictadura de los Castro.

Durante una rueda de prensa en Washington, Leavitt aseguró que a Washington le conviene que Cuba avance hacia un sistema democrático, aunque descartó que exista una acción directa de EE.UU. para provocar ese escenario, como con una situación similar a la que ocurrió en Venezuela, donde la Casa Blanca capturó al dictador Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

“Queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio. No estoy hablando de ninguna acción por parte de Estados Unidos para llegar ahí, pero por supuesto a Estados Unidos le conviene que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera”, señaló.

La funcionaria fue más allá y calificó al gobierno cubano como “un régimen que está cayendo”. “Su país está colapsando y por eso creemos que radica en su interés hacer cambios muy drásticos pronto”, sostuvo la portavoz del gobierno de Donald Trump.

Mundo

ICE deporta a bebé recién nacido con bronquitis mientras permanecía en un centro de detención en Texas

Estados Unidos

Universal Orlando planea túneles subterráneos que revolucionarían el viaje entre parques

Mundo

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

Mundo

Publican explosivo audio del Pollo Carvajal incriminando a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello ante la CPI

Mundo

A triciclo, así sobrevive Cuba con Nicolás Maduro preso y en la mira de Donald Trump

Estados Unidos

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

Mundo

Golpe a Daniel Ortega: Estados Unidos sancionó al director de la cárcel de máxima seguridad en Nicaragua

Estados Unidos

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Estados Unidos

Sector empresarial canadiense responde ante las amenazas de Donald Trump de impedir la apertura del puente Gordie Howe

Mundo

Cita en la Casa Blanca: ¿qué ganó Donald Trump? ¿Qué ofreció Gustavo Petro? Las claves de la reunión

Conversaciones secretas

Esta noticia se dio a conocer luego de que se revelara que supuestamente el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, mantiene conversaciones secretas con el nieto de Raúl Castro, en plena presión de Estados Unidos sobre Cuba, según publicó el sitio web estadounidense Axios este miércoles, citando a tres fuentes anónimas.

El presidente Donald Trump ha dicho abiertamente que considera a Cuba una “nación en quiebra” y ha exhortado a La Habana a concluir un acuerdo con Estados Unidos. Trump descartó, sin embargo, la idea de una operación destinada a derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Según Axios, Rubio, que nació en Estados Unidos de padres cubanos, ha mantenido esos intercambios con Raúl Guillermo Rodríguez Castro al margen de su gobierno.

Trump indicó a comienzos de febrero que Estados Unidos mantenía conversaciones con Cuba “al más alto nivel”, pero el gobierno estadounidense se muestra muy discreto y se niega a ofrecer el más mínimo detalle sobre el contenido y con quién se llevan a cabo.

Es de recordar que en enero, Washington impuso un bloqueo petrolero contra la isla, tras el éxito que logró con la incautación de las exportaciones de crudo de Venezuela, que precipitaron una negociación con Caracas.

Cuba denunció la maniobra y acto seguido se mostró dispuesta a negociar. La isla sufre una gravísima penuria de combustible y los cortes de electricidad son constantes. Estados Unidos mantiene además un embargo comercial desde hace décadas.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

a

ICE deporta a bebé recién nacido con bronquitis mientras permanecía en un centro de detención en Texas

Universal Orlando estudia la construcción de túneles subterráneos que conectarían Epic Universe con el complejo principal, buscando agilizar el traslado de millones de visitantes.

Universal Orlando planea túneles subterráneos que revolucionarían el viaje entre parques

a

No es Colombia: este es el país en Latinoamérica que más café produce en el mundo

Hugo ‘el Pollo’ Carvajal

Publican explosivo audio del Pollo Carvajal incriminando a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello ante la CPI

.

A triciclo, así sobrevive Cuba con Nicolás Maduro preso y en la mira de Donald Trump

x

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

Donald Trump y Daniel Ortega

Golpe a Daniel Ortega: Estados Unidos sancionó al director de la cárcel de máxima seguridad en Nicaragua

a

Nuevo ranking militar 2026: 10 países de América Latina con las fuerzas armadas más poderosas

Marco Rubio y Raul Castro

Marco Rubio estaría conversando en secreto con un familiar cercano a Raúl Castro

Noticias Destacadas