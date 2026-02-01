Trump anuncia conversaciones con Cuba: “Estamos dialogando con las más altas esferas”

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este domingo, 1 de febrero, que mantiene conversaciones con las altas esferas de Cuba. En una breve declaración, el mandatario se refirió a la situación actual en la región.

“Estamos empezando a hablar con Cuba. Mucha gente que vive en nuestro país fue tratada muy mal por Cuba. No han visto a su familia, a su país, durante muchas, muchas décadas. Podré resolverlo; es una nación en quiebra. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla”, dijo Trump.

Trump, que ya ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba, firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una “amenaza excepcional”.

El Gobierno cubano acusa a Trump de querer “asfixiar” a su población, que sufre periódicamente apagones y falta de combustible en las gasolineras.

Junto a esto, el mandatario se refirió a la alerta de Claudia Scheinbaum, presidenta de México, sobre que el embargo al petróleo cubano podría causar una crisis humanitaria; Trump destacó que Cuba podría quedar libre nuevamente.

“Bueno, no tiene que ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían y querrían hacer un acuerdo. Así que Cuba estaría libre de nuevo, nos venderían, harían un acuerdo, pero Cuba realmente tiene un problema”, puntualizó Trump.

Trump también se refirió a Irán: “Esperemos llegar a un acuerdo”

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este domingo que tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con Irán, después de que el líder supremo de la república islámica advirtiera a Washington que una intervención militar desencadenaría una “guerra regional”.

La letal represión lanzada por las autoridades iraníes contra las protestas que estallaron a finales de diciembre llevó al presidente estadounidense Donald Trump a amenazar a Irán con una intervención militar.

El presidente Donald Trump se refirió a la situación actual con Irán. Foto: AP

Estados Unidos bombardeó Irán en junio pasado durante una guerra de 12 días iniciada por Israel y actualmente mantiene desplegados en el Golfo una decena de buques, incluido el portaaviones “USS Abraham Lincoln”.

En sus primeras palabras desde mediados de enero, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, advirtió que “los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, según declaraciones difundidas por la agencia de noticias Tasnim.

“Fue como un golpe de Estado” y “fue reprimido”, declaró el ayatolá. Trump respondió a una pregunta de los periodistas sobre las declaraciones de Jamenei y dijo: “Por supuesto que él va a decir eso”.

“Esperemos llegar a un acuerdo. Si no lo hacemos, entonces descubriremos si tenía razón o no”, afirmó.

Las manifestaciones en Irán comenzaron como una expresión de descontento por el alto costo de la vida, pero derivaron en un movimiento masivo contra el Gobierno, que los líderes del país calificaron como “disturbios” instigados por Estados Unidos e Israel.

Teherán reconoció más de 3.000 muertes durante las protestas, pero insiste en que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes inocentes. La presidencia iraní publicó este domingo una lista identificando a 2.986 víctimas mortales.

*Con información de AFP.