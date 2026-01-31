Mundo

Laura Dogu, jefa de la misión diplomática de los Estados Unidos, llegó a Venezuela

El avión que trasladó desde Bogotá a la embajadora Laura Dogu aterrizó en las horas de la tarde.

Manuel Santiago Sánchez González

31 de enero de 2026, 8:09 p. m.
Foto: AFP

La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, llegó el sábado al país, en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 por el depuesto Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación el 3 de enero, que incluyó bombardeos a la capital y otras regiones cercanas.

Delcy Rodríguez anuncia cierre de la temida cárcel El Helicoide, denunciada como centro de tortura

La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez heredó el poder e inmediatamente dio un vuelco a la histórica relación hostil con Washington: cedió control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, pero también anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas.

La embajadora Laura Dogu encabeza la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios.

Elon Musk responde por primera vez tras divulgación de sus mensajes con Jeffrey Epstein sobre visitar su isla

Viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos: por qué se reunirá con Donald Trump

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

Reunión Petro y Trump: fecha, hora y los temas que estarán sobre la mesa

El megaproyecto ferroviario que unirá cinco países de América Latina y conectará dos océanos, será la columna vertebral de la región

A Nayib Bukele le preguntaron por denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos a criminales y su respuesta se viralizó

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

¿Cuáles son las posibilidades de negocios en esta nueva etapa de Venezuela? “Los primeros que lleguen van a tener más oportunidad”

Indignación por fichaje de ‘influencer’ colombiano en equipo profesional: “qué vergüenza”

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habla en SEMANA y asegura que “Delcy Rodríguez no representa una ruptura”

Llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, cerca de las 3:00 p.m. hora local informó una fuente diplomática a la AFP. No hubo acceso a la prensa.

Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que desconociera su primera reelección el año antes y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por Juan Guaidó.

Fue durante el primer mandato de Trump que buscó asfixiar a Maduro con un embargo petrolero y otra batería de sanciones económicas, al tiempo que dio a Guaidó acceso a bienes congelados y el control de empresas venezolanas en el extranjero.

Washington tampoco reconoció el resultado de la segunda reelección de Maduro en 2024, que la oposición, liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, denunció como un “robo”.

María Corina Machado reacciona al anuncio de Delcy Rodríguez sobre ley de amnistía en Venezuela

Joe Biden era entonces presidente. Trump volvió a la Casa Blanca en 2025 y emprendió una cruzada contra el gobernante izquierdista, que comenzó con un despliegue naval enorme en el Caribe y culminó con su captura y traslado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida.

Rodríguez cambió el discurso “antiimperialista” de su antecesor al heredar el poder bajo presión de Washington: no quiere el mismo destino, como le advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio.

Las banderas de Venezuela y Estados Unidos simbolizan el giro en la percepción venezolana sobre Washington, según la encuesta publicada por The Economist tras la captura de Nicolás Maduro.
La llegada de Dogu busca fortalecer las relaciones entre las dos naciones. Foto: Composición Semana / Getty images

La presidenta impulsó una reforma petrolera que abre la industria a la inversión privada, con el objetivo de atraer capital estadounidense, y avanza con Trump para reanudar los vuelos comerciales entre ambos países, suspendidos igualmente en 2019.

Rubio dijo el miércoles que esperaba restablecer pronto la relación con Caracas.Dogu fue embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en México.

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.

*Con información de AFP.

