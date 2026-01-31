MUNDO

Reunión Petro y Trump: fecha, hora y los temas que estarán sobre la mesa

Los mandatarios se encontrarán por primera vez en un esperado encuentro en Washington.

Redacción Mundo
31 de enero de 2026, 3:26 p. m.
Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro Foto: Montaje Semana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que se reunirá en Estados Unidos con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero, en medio de una desescalada de tensiones diplomáticas entre ambos mandatarios.

Trump y Petro protagonizaron agrias confrontaciones verbales el año pasado y la tensión aumentó tras el ataque estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero, cuando hubo amenazas de Trump sobre posibles acciones militares en Colombia.

Ambos bajaron el tono la semana pasada tras una llamada telefónica en la que acordaron limar asperezas.

Desde que empezó su mandato, Donald Trump ha tenido un tono de confrontación con los países de América Latina, en especial con Colombia por temas como la lucha contra el narcotráfico. Esto ha generado enfrentamientos con Gustavo Petro.
Desde que empezó su mandato, Donald Trump ha tenido un tono de confrontación con los países de América Latina, en especial con Colombia por temas como la lucha contra el narcotráfico. Esto ha generado enfrentamientos con Gustavo Petro. Foto: Montaje El País

Según información conocida por este medio, la reunión se llevaría a cabo, en principio, a las 11:00 a. m., hora local, y tendría lugar en la Casa Blanca, en Washington.

La Cancillería colombiana había publicado información relevante a la visita, asegurando que “el trato será como visita de jefe de Estado”, por lo que los actos protocolarios se realizarán como cualquier otra visita de otro mandatario.

Reunión Petro y Trump: por qué este encuentro puede redefinir la relación entre Colombia y Estados Unidos

En su primera conversación bilateral, los mandatarios se comprometieron a llevar a cabo acciones conjuntas para golpear al narcotráfico en Colombia, en especial al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que opera en la frontera con Venezuela, temas que podrían tocarse en la esperada reunión.

“En la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”, dice el texto emitido por la cancillería tras el anuncio de la llamada entre Marco Rubio y Rosa Villavicencio.

Presidente Donald Trump, Canciller Rosa Villavicencio, Presidente Gustavo Petro.
Presidente Donald Trump, Canciller Rosa Villavicencio, Presidente Gustavo Petro. Foto: Semana, AP, Adobe

Por otro lado, fuentes aseguraron a SEMANA que otros temas que se tratarán en dicha reunión son migración, drogas, Venezuela y China.

Según la fuente, el tema de drogas “realmente es la parte más aguda en este momento”. La migración ha bajado mucho, y en cuanto a China, es claro que tiene su involucramiento en Colombia, “pero no es tan importante como en otros países de la región”, dijo la fuente.

Petro arremetió contra EE. UU., a pocos días de la reunión con Trump; pidió que devuelvan a Maduro a Venezuela y que sea juzgado en su país

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, pero Petro asegura que durante su Gobierno se han hecho incautaciones récord de esa droga.

“Por fin hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este gobierno contra los narcóticos”, dijo Petro.

Expertos coinciden en que, si bien el tema de la lista Clinton es importante para el presidente Petro, no se abordaría en el encuentro con el mandatario estadounidense.

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump
Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump Foto: AP, Presidencia, Adobe

Petro ha señalado que “ya veremos los resultados sobre la reunión”, de la que no ha dado detalles, si bien ha defendido que “es determinante” para las tensas relaciones entre los dos países, marcadas por las amenazas de Washington sobre una eventual intervención militar en Colombia.

