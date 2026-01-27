CONFIDENCIALES

Gustavo Petro ya tiene visa para asistir a la reunión con el presidente Donald Trump: ¿cuántos días puede estar en Washington?

El presidente asistirá este 3 de febrero a una cita con el mandatario norteamericano en la Casa Blanca.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 12:31 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump Foto: Semana / Casa Blanca

Hay una cuenta regresiva para la cita de Gustavo Petro con Donald Trump, prevista para el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El presidente Petro ha mantenido una relación tensa durante todo el mandato del presidente norteamericano.

Además, tras sus declaraciones con megáfono en mano en las calles de Nueva York, el Departamento de Estado decidió cancelarle la visa.

Petro, sin visa y en la lista Clinton, guarda la esperanza de volver a Estados Unidos: así se imaginó volviendo a ese país

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia... Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, aseguró la entidad el pasado 27 de septiembre.

Sin embargo, tras la llamada que se dio este mes de enero entre Gustavo Petro y Donald Trump, la relación comenzó a recomponerse y el primer mandatario colombiano fue invitado a la Casa Blanca.

Como la visa estaba cancelada, se sabe que Estados Unidos le otorgó una nueva. Se trata de un permiso especial por cinco días para que pueda ir y regresar sin inconvenientes.

