Suscribirse

Política

Petro, sin visa y en la lista Clinton, guarda la esperanza de volver a Estados Unidos: así se imaginó volviendo a ese país

En medio de su discurso en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro dijo que volverá a Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
25 de octubre de 2025, 12:57 a. m.
Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar
El presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Cuando está por cumplirse un mes desde que el gobierno de Estados Unidos decidiera revocarle la visa al presidente Gustavo Petro, luego de que este, en medio de una protesta propalestina en Nueva York, instó a los militares de ese país a desobedecer a Donald Trump, el jefe de Estado colombiano dijo hoy, viernes 24 de octubre, desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, que guarda la esperanza de volver a ese país.

Contexto: Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar, respondió a EE. UU. por incluirlo en la lista Clinton: “No nos arrodillamos”

Y es que el presidente Petro no la tiene nada fácil, teniendo en cuenta que este mismo viernes el gobierno de Donald Trump decidió incluirlo en la lista Clinton, junto a la primera dama Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Sin embargo, el presidente Petro no se da por vencido y dijo puntualmente, desde la Plaza de Bolívar de Bogotá: “Quizás cuando vuelva a los Estados Unidos, porque volveremos, porque será derrotada la amenaza, llegaremos cargados de libros de García Márquez, quizás en esa misma calle donde hablé en Nueva York y los reparta gratuitos a los ciudadanos que pasen por allí”.

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.
El presidente Gustavo Petro llegó a la Plaza de Bolívar rodeado por algunos de sus funcionarios. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El jefe de Estado había dicho con anterioridad, en ese mismo discurso desde el centro de Bogotá, que no era nada extraño que, supuestamente, lo trataran de silenciar desde los Estados Unidos.

Presidente Gustavo Petro habla tras ser incluido en la lista Clinton

“...Y al mismo tiempo censuren los libros de Gabriel García Márquez. Se lo digo, Trump, habrá menos gente que consuma fentanilo y cocaína si aprenden a leer y leen los libros de Gabriel García Márquez”, manifestó el presidente Petro.

Contexto: Gustavo Petro anunció acciones legales tras ser incluido en la lista Clinton: “Toda una paradoja”

Vale mencionar que, la organización PEN America indicó recientemente que durante 2024 y 2025 se registraron 6.870 casos de prohibiciones de libros en escuelas públicas de Estados Unidos; entre estos libros vetados se encuentran los escritos Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez.

En línea con lo anterior, el presidente Petro agregó en su discurso de hoy, viernes, en la Plaza de Bolívar:

“Disparan misiles y censuran a Gabo. Van por mal camino, porque lo que deberían hacer es apagar los misiles y dejar de censurar la literatura caribeña de Gabriel García Márquez”, señaló el mandatario colombiano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Congresista de EE. UU. responde mensaje de Petro tras discurso en la Plaza de Bolívar: “Colonia del cartel de los Soles”

2. Gustavo Petro dijo que ya definió por quién votará en la consulta del Pacto Histórico: el anuncio sorprendió

3. Avión militar de EE. UU. se estrella en Oklahoma durante misión de entrenamiento: dos tripulantes a bordo

4. Gustavo Petro anunció que el 20 de julio de 2026 presentará al Congreso el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

5. Esto necesita la Portugal de Cristiano para ir al Mundial: se acaban las oportunidades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroLista ClintonDonald Trump

Noticias Destacadas

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)

Gustavo Petro dijo que ya definió por quién votará en la consulta del Pacto Histórico: el anuncio sorprendió

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar

Gustavo Petro anunció que el 20 de julio de 2026 presentará al Congreso el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar

Petro, sin visa y en la lista Clinton, guarda la esperanza de volver a Estados Unidos: así se imaginó volviendo a ese país

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.