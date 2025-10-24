Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar, respondió a EE. UU. por incluirlo en la lista Clinton: “No nos arrodillamos”

Luego de varias horas de espera, el presidente Gustavo Petro apareció en la tarima de la Plaza de Bolívar, en medio de la movilización que convocó para recoger firmas para su propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente.

En el discurso, el jefe de Estado respondió a Estados Unidos por incluirlo en la lista Clinton, donde también se incluyó a la primera dama, Verónica Alcocer, y a su hijo, Nicolás Petro.

Frente a esto, Gustavo Petro dijo tajantemente que no se va a “arrodillar”.

“Si logran vencer este Gobierno, si logran arrodillar este Gobierno, si logran silenciar mi voz, si logran silenciar la bandera que hemos levantado, yo me atrevo a decir, nosotros no nos arrodillamos. Nosotros no vamos a dar un paso atrás”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro habló desde la Plaza de Bolívar y reaccionó a la inclusión en la lista Clinton: "Nosotros no nos arrodillamos".

El presidente aseguró que el congresista estadounidense Carlos Giménez le habría dicho que “ahora sí iba a entender por qué me metieron en la lista Clinton, que había que cambiar de posición”, pero el mandatario le afirmó que “nunca he cedido a propuestas mafiosas”.

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Para mí, ese tipo de actitudes no son sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami, con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar a un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos, o quizás en ninguna parte del mundo”, insistió el mandatario.

Entretanto, el presidente Petro se defendió de las recientes acusaciones de Trump, en las que expresó que es un “líder del narcotráfico”.

El presidente Gustavo Petro, en su discurso en la Plaza de Bolívar, se defendió de las acusaciones del mandatario de EE. UU., Donald Trump: "No he tenido comportamientos mafiosos".

“Y a Trump no le vamos a responder con su misma moneda, como dice un diario por ahí. Yo no soy como ellos. Nunca he tenido comportamientos mafiosos, ni en Colombia ni ante el mundo. Trato de ser franco, quizás se me va la mano en eso. Quizás a veces debería silenciarme”, subrayó Petro.