Petro sin visa: las opciones que tiene el presidente para viajar a Estados Unidos tras la invitación de Donald Trump

La posibilidad de un viaje de Gustavo Petro a Washington se abrió tras la conversación telefónica que sostuvo con Donald Trump la noche del 7 de enero.

Tras ese diálogo, el presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en redes sociales en el que anunció que invitaría al mandatario colombiano a la Casa Blanca y señaló que la coordinación del eventual encuentro quedaría en manos de su secretario de Estado.

Petro sostuvo llamada telefónica con Lula: “Profunda preocupación por el uso de la fuerza” en contra de Venezuela

La invitación, sin embargo, no implica que el viaje esté definido. Hasta hoy, no se ha informado una fecha oficial ni cómo será la reunión, ni se ha precisado si se tratará de una visita de Estado, un encuentro bilateral de carácter político o una reunión protocolaria.

Cuando un jefe de Estado recibe una invitación oficial, existen canales diplomáticos para tramitar autorizaciones excepcionales que permitan su entrada, como acuerdos entre cancillerías o la expedición de una visa temporal. Estas limitaciones pueden resolverse cuando se trata de una visita de Estado coordinada entre gobiernos, aunque el procedimiento depende de la decisión de las autoridades estadounidenses encargadas de migración y seguridad.

Gustavo Petro buscó que la oposición venezolana llegara al gabinete de Nicolás Maduro

Gustavo Petro cuenta también con ciudadanía italiana, lo que podría permitirle solicitar una autorización electrónica de viaje (ESTA) para ingresar a Estados Unidos sin visa tradicional, al tratarse de un país incluido en el Programa de Exención de Visa.

La ESTA es un permiso que se tramita en línea y está dirigido a ciudadanos de países autorizados para viajes de turismo, negocios o tránsito. La autorización suele otorgarse en pocas horas y tiene una validez de dos años o hasta que el pasaporte expire su vigencia, lo que suceda primero, siempre que cada estancia no supere los 90 días.

La autorización electrónica de viaje, en caso de solicitarse, no equivale a un permiso automático de entrada a Estados Unidos. El ingreso final al país queda sujeto a la evaluación de las autoridades migratorias en el punto de llegada, que son las encargadas de autorizar o negar el acceso.

Gustavo Petro aseguró en la plaza que cuando era candidato atentaron con armas contra él, pero en ese atentado dijo otra cosa

Los cuestionamientos sobre esa posibilidad volvieron a poner sobre la mesa que el presidente Gustavo Petro no cuenta actualmente con una visa vigente para viajar a Estados Unidos, luego de que esta fuera cancelada en septiembre de 2025.

A ese escenario se suma que el mandatario continúa incluido en la denominada Lista Clinton, en la que también figuran el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la primera dama, Verónica Alcocer, una situación que condiciona su movilidad regular hacia territorio estadounidense.